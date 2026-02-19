Bei Amazon Prime startet heute ein richtig starker Actionfilm, der alle Piratenfans glücklich machen wird

Es ist ein Genre, das (ironischerweise) immer wieder in der Versenkung verschwindet. Doch dieser Neustart bei Amazon Prime bietet heiß ersehnte Piraten-Action.

Das kurze goldene Piratenfilmzeitalter der frühen 2000er Jahre mit Fluch der Karibik ist lange vorbei. Doch dieses Jahr wird im Streamingbereich endlich wieder in See gestochen. Ehe bei Netflix bald One Piece in die zweite Staffel geht, überrascht Amazon Prime mit einem Filmeintrag, der in eine völlig andere Richtung abbiegt.

The Bluff liegt im Gegensatz zur Anime-Adaption am anderen Ende des kunterbunten Konfettispektrums der Piratengeschichten. Hier wird es düsterer, härter und schmutziger – aber definitiv nicht weniger actiongeladen.

In The Bluff legt sich eine Gruppe berüchtigter Piraten mit der falschen Familie an

Ercell (Priyanka Chopra Jonas) hat sich auf einer kleinen karibischen Insel ihr persönliches Paradies aufgebaut. Gemeinsam mit ihrem zur See fahrenden Mann T.H. (Ismael Cruz Córdova), dessen Schwester und ihrem Sohn lebt sie in den Tag hinein und hat endlich ihren Frieden gefunden. Bis ihr Mann auf See verschwindet und am Horizont ein Schiff auftaucht, das sie nie wieder sehen wollte.

An Bord lauert Francisco Connor (Karl Urban): Freibeuter, skrupelloser Killer und ein Schatten aus Ercells Vergangenheit. Er hat noch eine Rechnung mit ihr offen und sie endlich gefunden. Mitsamt seiner gesamten, blutdürstigen Crew überfällt er die Insel und macht sich auf die Suche nach Ercell. Ein böser Fehler, denn sie ist bereit, wirklich alles zu tun, um ihre Familie zu retten.

The Bluff bei Amazon Prime bietet fantastische Abenteuer-Action mit Machete und Muskete

Im Jahr 2026 ist die Auswahl an wirklich spaßigen Piratenfilmen denkbar schmal. The Bluff wird aber nicht nur ausgehungerten Piraten- und Abenteuerfans Freude bereiten. Auch Actionliebhaber:innen kommen voll auf ihre Kosten. Und das Hauptdarsteller:innen-Duo als Blutfeinde tut sein Übriges, uns mitzureißen.

Dazu muss klar gesagt werden, dass wir nicht viel Zeit auf hoher See verbringen. The Bluff atmet weniger Fluch der Karibik-Luft, sondern bleibt viel an Land und schlägt in dieselbe Kerbe wie die Piratengeschichte schlechthin: Robert Louis Stevensons Schatzinsel – auch hinsichtlich des kompromisslosen Blut- und Gewaltgrads. The Bluff ist hart, düster, aber nie so ernst, dass uns der Spaß vergeht.

Das zeitliche Setting ist übrigens ein selten gesehenes: Eine Ära, in der Piraten langsam von den Meeren verschwanden. Das bringt einen spannenden Mix aus Wild West-Flair und klassischem Piratengefühl mit sich, zwischen Entermessern und Revolvern. Dieser historische Hintergrund ermöglicht enorme Kreativität in den Kämpfen, die entsprechend fies ausfallen und alles nutzen, was das ungewöhnliche Waffenarsenal hergibt.

Wer also nach Piraten-Feeling, historischer Action und Karl Urban im Freibeuter-Look lechzt, sollte The Bluff bei Amazon Prime definitiv eine Chance geben.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

