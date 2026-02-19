Bei Amazon Prime streamt bombastische Action-Unterhaltung: Leider ist der Film immer noch zu unbekannt

Mehr Menschen sollten über dieses Action-Epos sprechen. Ganz einfach. Also empfehlen wir es eisern weiter. Die Einführung in seine grandiose Welt streamt jetzt bei Amazon Prime.

Es ist der Auftakt für einen der erfolgreichsten Filme seines Ursprungslandes. Das Magnum Opus eines Regisseurs, der später mit RRR alles in den Schatten stellen sollte, was Hollywood derzeit an Action zu bieten hat. Und trotzdem wird einfach nicht genug über diesen Film gesprochen. Dabei ist er jetzt bei Amazon Prime im Streaming-Abo.

Bahubali: The Beginning packt uns und schleift uns durch den Dschungel, die Steppe und in fremde Königreiche. Klingt nach einer ziemlich rabiaten Behandlung. Macht aber verdammt viel Spaß. Denn hier wird es so richtig schön episch, groß und dramatisch. Regisseur S.S. Rajamouli hat ein Gespür für unvergleichlichen Bombast und dieser Film beweist es immer wieder.

In Bahubali: The Beginning entbrennt ein Krieg um den Thron eines riesigen Königreichs

Sivudu (Prabhas) weiß nicht, welche Konflikte in der Welt da draußen schwelen. Er wächst, behütet von seiner Ziehmutter, in einem weit abgelegenen Tal im Dschungel auf. Riesige Felswände begrenzen sein kleines Universum. Doch Sivudu ist mehr als nur ein gewöhnlicher Mensch. Er ist übermenschlich stark und eines Tages verlässt er seine Heimat – nur, um in einen sich anbahnenden Krieg zu stolpern.

Der unwahrscheinliche Held der Geschichte läuft der furchtlosen Rebellenführerin Avanthika (Tamannaah Bhatia) in die Arme. Die will den bösartigen Herrscher Bhallaladeva (Rana Daggubati) entmachten. Dafür muss sie aber die Mutter des eigentlichen Thronfolgers aus dessen Fängen retten. Sivudu schließt sich ihr kurzerhand an. Es beginnt ein Abenteuer, das den Lauf der Geschichte verändern soll.

Bahubali: The Beginning bei Amazon Prime ist ein Fantasy-Spektakel, das seinesgleichen sucht

Wer unkonventionelle, einzigartige und vor allem grenzenlos spaßige Fantasy-Unterhaltung sucht, ist bei Herrn Rajamouli immer an der richtigen Adresse. Die Schlachten? Unglaublich. Das Worldbuilding? Riesig und detailverliebt. Sets, Kostüme und Darsteller? Allererste Sahne. Und dann ist da natürlich die Action.

Alles in Bahubali funktioniert nach dem simplen Prinzip: Realismus ist was für Anfänger. Physikalische Gesetze sind eher Richtlinien, an die man sich besser nicht so genau hält. Und wenn es cool aussieht, ist es erlaubt – oder sogar Pflicht. Das eignet sich vielleicht nicht für diejenigen unter euch, die nach bodenständiger Kampfchoreographie suchen. Aber alle anderen erwartet eine visuelle Überraschung nach der anderen.

Wer nach etwas Abwechslung im Action- und Fantasykino sucht, wird bei Bahubali: The Beginning im Streaming-Abo bei Amazon Prime definitiv fündig.

