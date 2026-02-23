Bei Amazon Prime streamt ein starker Sci-Fi-Geheimtipp: Grandiose Unterhaltung für einen Abend

Ihr liebt Sci-Fi-Filme, die sich selbst nicht zu ernst nehmen? Dann solltet ihr diesen Streaming-Tipp bei Amazon Prime im Blick behalten, der mit einer ordentlichen Portion Humor daherkommt.

Im riesigen Katalog des Streamingdiensts Amazon Prime könnt ihr aktuell ein wahres Highlight entdecken. Ein Film, der wie kein anderer Science-Fiction mit abgedrehten Onelinern kombiniert. Noch dazu konnte man vor und hinter der Kamera ein eingespieltes Team zurückbringen.

Besagter Film hört auf den Namen Paul – Ein Alien auf der Flucht und ist eine Hommage an das Sci-Fi-Genre. Versteckte Eastereggs wie beispielsweise zur bis dahin noch kleinen Comic-Reihe Invincible sorgen außerdem für ein großes Fest der Nerdkultur.

Sci-Fi-Tipp bei Amazon Prime: Von der Area 51 ins Wohnmobil

Paul – Ein Alien auf der Flucht erzählt von den britischen Nerds Graeme (Simon Pegg) und Clive (Nick Frost). Die besten Kumpels erfüllen sich ihren Lebenstraum, bei einem Roadtrip die berüchtigte Comic-Con in den USA zu besuchen. Auf ihrer Wohnmobil-Tour klappern sie die berüchtigtsten Hotspots für UFO-Sichtungen ab und gabeln dabei einen echten Alien auf.

Paul ist allerdings nicht das, was man sich unter einem Außerirdischen vorstellt. Er mag zwar so aussehen, durch seine Zeit auf der Erde wurde er jedoch zu einem fluchenden und durchs Kiffen mehr als nur entspannten Erdbesucher. Nachdem er jahrelang von der Regierung festgehalten wurde, hat er nun die Flucht ergriffen und braucht die Hilfe der Nerds.

Paul bei Amazon Prime: Dieses Dreamteam steckt dahinter

Für die Regie von Paul war Greg Mottola verantwortlich. Er inszenierte wenige Jahre zuvor den urkomischen Film Superbad mit Michael Cera, Jonah Hill und Seth Rogen. Für Paul – Ein Alien auf der Flucht holte er das eingespielte Duo aus Simon Pegg und Nick Frost an Bord. Sie spielen nicht nur die Hauptrollen, sondern schrieben auch das Drehbuch.

Pegg und Frost arbeiteten zuvor schon mehrfach zusammen, vor allem mit dem britischen Regisseur Edgar Wright für dessen Cornetto-Trilogie (Shaun of the Dead, Hot Fuzz – Zwei abgewichste Profis und The World's End). Auch bei diesen Filmen schrieben sie aktiv mit, weshalb sich viel von dem britischen Humor hier wiederfindet.

Besonders stark wird der Film aber vor allem auch durch die Besetzung des Aliens Paul. Hierfür hat man niemanden Geringeren als Seth Rogen verpflichtet, auf den die Rolle mehr als nur zugeschnitten scheint. Wer Fan einer der Darsteller ist oder auch nur ein wenig Interesse an einem schrägen Roadtrip mit einer Prise Sci-Fi hat, sollte sich Paul – Ein Alien auf der Flucht nicht entgehen lassen.

Die Komödie kann derzeit im Abo von Amazon Prime gestreamt werden.

