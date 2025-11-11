Bei Amazon Prime: Unglaublich düsterer Thriller, der schon als Buchvorlage traumatisierte

Dieser Thriller-Geheimtipp bei Amazon überschreitet alle Grenzen und zeigt einen Ermittler im Kampf gegen das unendlich Böse. Aber es geht noch schlimmer.

Inspektor Nick Cafmeyer (Geert van Rampelberg) ist von Dämonen getrieben. Als Junge musste er die Entführung und Ermordung seines Bruders miterleben, der mutmaßlich pädosexuelle Täter wurde allerdings nie gefasst. Als er und sein Team Jahrzehnte später eine Kinderleiche finden, sieht er Ähnlichkeiten zum Fall seines Bruders – und stürzt sich mit dem Kopf voran in eine Ermittlung, die ihn in die untersten Tiefen der menschlichen Seele führt.

Die Behandlung ist ein Thriller, wie man ihn nur selten sieht. Auf eine Art ist dieser Film des belgischen Regisseurs Hans Herbots ein Test: Wie viel erträgt man, bevor man abschaltet? Nun, bei Amazon Prime Video könnt ihr das aktuell selbst herausfinden, dort ist Die Behandlung nämlich im Abo zu streamen.

Die Behandlung bei Amazon Prime schockierte selbst gestandene Filmkritiker

Der Thriller führt seinen Ermittler durch Räume voller Urinflaschen. Zwingt ihn, Kindesmissbrauchs-Material auf Hinweise analysieren und Eltern verhören, die vom "Troll" dazu gezwungen wurden, ihren eigenen Kindern Undenkbares anzutun.

Als die Behandlung zum ersten Mal im deutschen Fernsehen lief, sorgte der Film dementsprechend für heftige Reaktionen – auch bei Kritikerinnen und Kritikern.

Die WELT kritisierte die Ausstrahlung heftig und titelte "Dieser Film liefert Pädophilen eine Onaniervorlage". Der britische Guardian hingegen lobte die klaustrophobische und bedrückende Atmosphäre. Die Moviepilot-Community vergab 6,9 Sterne und thematisierte, dass sich die Düsterheit der Geschichte eher nach Horror als nach Thriller anfühlen würde.

Die Buchvorlage zum Amazon-Thriller ist noch verstörender

Die Behandlung ist ein intensiv inszenierter Film, die Geschichte als solche stammt aber aus der Feder der Buchautorin Mo Hayder. Die startete ihre Karriere als eine der extremsten Stimmen des Thriller-Genres mit der Jack-Caffery-Reihe, von der die Behandlung der zweite Teil ist.

Im Kern orientiert sich der Film an der Buchvorlage, auch wenn Namen und Handlungsort verändert wurden. Das Buch selbst liefert aber Details, die die Verfilmung ausspart. Über Seiten hinweg bekommen wir Einblicke in das Tagebuch des pädosexuellen Killers, inklusive verstörender Zeichnungen. Nichts ist jedoch schlimmer als die Bilder, die entstehen, wenn betroffene Eltern das Aufeinandertreffen mit dem Täter beschreiben.

Die Behandlung ist schon als Film nur schwer zu ertragen. Das Buch dürfte selbst Fans von härtestem Thriller-Stoff verstören.