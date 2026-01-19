Bei Amazon Prime: Vergessener Sci-Fi-Film, in dem Reacher-Star Alan Ritchson die Erde retten muss

Alan Ritchson ist der perfekte Held, um die Erde vor einer Alieninvasion zu retten. Leider machen vier Loser ihm einen Strich durch die Rechnung.

In Zeiten von Crowdfunding ist es möglich, dass auch unbekannte Künstler:innen ihre Werke realisieren können. Das taten Matt Hullum und Burnie Burns, die mit ihrer Produktionsfirma Rooster Teeth für einige YouTube-Hits verantwortlich zeichnen. Bekannt wurden sie für ihre Webserie Red vs. Blue, einer Comedyserie zur Videospielreihe Halo. Mit Lazer Team kam ihr Spielfilmdebüt, welches durch Crowdfunding finanziert wurde. Lazer Team ist bei Amazon Prime Video verfügbar.

Im Sci-Fi-Film Lazer Team bei Amazon Prime müssen sich vier Loser einen Anzug teilen

Im Jahr 1977 entdeckt die US-Regierung eine außerirdische Warnung. Eine Alienspezies, die als Worg bekannt ist, will die Erde zerstören. Zum Glück der Menschen wird ihnen Hilfe von den freundlichen Antareanern in Form eines Kampfanzugs geschickt. Dieser soll nach seiner Ankunft vom Champion der Erde zur Verteidigung getragen werden.

Die Regierung wählt ein zufälliges Kind zum besagten Champion der Erde. Es wird aufgezogen und trainiert, um den Planeten gegen die Außeririschen zu verteidigen und 38 Jahre später ist Adam (Alan Ritchson) bereit für den Kampf.

Als das UFO mit dem Kampfanzug eintrifft, wird es versehentlich von einer Gruppe Betrunkener mit illegalen Feuerwerkskörpern abgeschossen. Die vier Männer finden den Kampfanzug und müssen nun gemeinsam anstelle von Adam die Welt vor der außerirdischen Bedrohung retten.

Lazer Team ist perfekt für einen Trash-Filmabende

Die Prämisse von Lazer Team ist absolut solide und man könnte sich einen solchen Film mit großem Budget durchaus vorstellen. Im Falle von Rooster Teeth musste man sich mit 2,4 Millionen US-Dollar begnügen. Ein großer Teil des Geldes dürfte für Reacher-Star Alan Ritchson draufgegangen sein, der definitiv das Highlight des Films ist, der sich vor allem für gesellige Trash-Filmabende. Das geht auch aus den Bewertungen der Moviepilot-Community hervor. So schreibt zum Beispiel User Isarbomber:

Herrlich abgefahrener Buddy-Männersaufabendfilm! Hält leider nicht ganz das Tempo und den Irrwitz der ersten Hälfte durch, am Ende wird er dann leider doch wieder ernster. Trotzdem reicht's locker für acht Punkte.

Würde gut in einem Double-feature mit 'Ey Mann, wo ist mein Auto?' passen.

Lazer Team ist ein chaotischer und spaßiger B-Movie dessen Zielgruppe vor allem Menschen sind, die mit Popkultur und Internet-Humor etwas anfangen können. Der Film funktioniert also am besten, wenn man leichte, harmlose Unterhaltung sucht und sich vielleicht mit ein paar Freunden trifft.

Wer also Lust auf einen Filmabend hat, bei dem man lachen, mit Freunden Sprüche klopfen und zwischendurch den Kopf ausschalten darf, bekommt mit Lazer Team genau das – ehrlichen, selbstironischen Nerd-Trash mit Herz.