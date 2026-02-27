Bei Amazon Prime: Versauter Skandalfilm, den alle Filmfans kennen sollten

Ein italienischer Kultregisseur wirft alle Normen über Bord und lässt die Sau raus. Damals skandalös, heute eine ungewöhnliche Erfahrung: Dieser Tipp bei Amazon Prime lohnt sich für alle Filmfans.

Wir wagen eine kleine Zeitreise ins Italien der frühen 1970er Jahre. Eine Ära der sexuellen Revolution und unverblümten Filmansätze. Pier Paolo Pasolini nimmt sich einen absoluten Klassiker seiner Heimatliteratur zur Brust (oder eher zu den Brüsten seiner Darstellerinnen) und inszeniert etwas, das in die Geschichte der Skandalfilme eingehen sollte.

Decameron heißt das gute Stück, das bei Amazon Prime streambar ist. Ein Film, der Erotik groß schreibt und sich für nichts zu fein ist. Diese Einstellung brockte ihm einige Verrisse ein und dürfte noch mehr Konservativen Herzinfarkte beschert haben. Doch Decameron kann mehr als nur mit nackten Körpern anecken. Er ist eine Momentaufnahme der Menschlichkeit, die alle Filmfans begeistern kann.

Decameron bei Amazon Prime versetzt uns ins Italien der Renaissance – mit Sex, Gewalt und Dreck

Decameron verwandelt die Novellensammlung von Renaissance-Dichter Giovanni Boccaccio in bunte, lebendige Szenerie. Neun Geschichten über Lust, Gier, Eifersucht und die meisten anderen verfügbaren Sünden greifen ineinander und schaffen einen bewegten Bildband des Alltags zu dieser Zeit.

Dabei erwartet uns eine weite Auswahl an Protagonist:innen aller Hintergründe und Altersklassen, von jungen Verliebten bis hin zu hingebungsvollen Künstlern und unanständigen Priestern. Man könnte fast sagen, hier ist für jede:n etwas dabei – in jedem Falle aber immer ein neuer Ansatz für jedes Segment.

Pasolinis Decameron ist mehr als nur ein Skandalfilm – und überraschend gutherzig

Decameron ist eine Filmerfahrung, die man aus heutigen Sehgewohnheiten heraus fast schon als Experiment bezeichnen kann. Kurze Momentaufnahmen, die sich lose aneinanderfügen und auf den ersten Blick nicht viel mehr sind als unverblümte Nacktheit und vulgäre Witze. Das fühlt sich im ersten Moment befremdlich an. Aber Pasolini fesselt uns schnell an den Bildschirm.

Decameron ist ein schonungslos ehrlicher Film. Historisches Leben pur. Mit all seinen vielseitigen und manchmal schmutzigen Facetten. Das bedeutet auf der einen Seite, dass der Film seine FSK 18 mit Stolz und Recht trägt. Hier gibt es wirklich alles zu sehen, unverschämt, dreist, versaut. Aber ohne Böswilligkeit oder erzwungenen Sexappeal. Sondern einfach, weil es ein essenzieller Teil des Lebens ist.

Darüber hinaus steckt darin so viel spitzfindiger Humor und Magie der kleinen Momente, dass es eine helle Freude ist. Nicht alles davon ist gut gealtert, aber der bissige Kommentar auf die Irrsinnigkeit sozialer und religiöser Normen bleibt relevant. Und die authentischen Gesichter und Darstellungen sind ein erfrischender Gegenentwurf zur aufpolierten Hollywood-Perfektion unserer Zeit.

Wer das einmal live und in Farbe erleben oder den großen „Skandal“ von damals einordnen möchte, kann Decameron jetzt bei Amazon Prime streamen.

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