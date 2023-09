Bei Amazon Prime verschwindet einer der besten Rache-Thriller der letzten Jahre: Er war für 5 Oscars nominiert und hat einen der wichtigsten erhalten

Bei Amazon Prime könnt ihr nur noch ganz kurz einen außergewöhnlichen Rache-Thriller streamen, der die übliche öde Genre-Konkurrenz weit überstrahlt.

Wer einen Rache-Thriller gesehen hat, wird von den meisten nicht mehr überrascht. In der Regel laufen die Geschichten in dem Genre immer gleich ab. Eine überragende Ausnahme ist Promising Young Woman, den ihr gerade noch im Amazon Prime-Abo streamen könnt. Falls ihr den bis zum Ende extrem überraschenden Film von Emerald Fennell noch nicht gesehen habt, müsst ihr euch aber beeilen. Er ist nicht mehr lange in der Flat verfügbar.

Das ist die Story von Promising Young Woman

Seit Cassie (Carey Mulligan) mitansehen musste, wie eine Freundin von ihr nach einer Vergewaltigung Selbstmord beging, ist die Medizinstudentin auf einer Rache-Mission. Abends spielt sie in Bars das hilflose Opfer für Männer, die anschließend im Schlafzimmer mehr als überrascht werden.

Sehr lobend hat Moviepilot-Chefin Lisa Ludwig über Promising Young Woman geschrieben:

[...] Sie will die Doppelmoral vermeintlich netter Typenaufdecken, die sich niemals als Vergewaltiger bezeichnen würden, und trotzdem ganz bewusst die Grenzen anderer überschreiten und für ihre eigenen Bedürfnisse ausnutzen. Die Art von Mann, die sich anbietet, eine sturzbetrunkene Frau nach Hause zu bringen, um sich anschließend über ihren halb bewusstlosen Körper herzumachen. [...] Promising Young Woman ist ein filmischer Schlag in den Magen und gleichzeitig ein schmerzlicher Triumph für all jene, die sich einer anderen Person schon sexuell ausgeliefert gefühlt haben. [...]

Wann verschwindet Promising Young Woman bei Amazon Prime?

Bei der Oscar-Verleihung 2021 war der Film in fünf Kategorien für bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, beste Hauptdarstellerin und besten Schnitt nominiert.

Emerald Fennells außergewöhnlicher Rache-Thriller ist nur noch bis zum 17. September 2023 im Amazon Prime-Abo verfügbar. Danach könnt ihr den Film leihen oder kaufen.

