Was ist schlimmer, als ein Vermissten- und ein Mordfall im selben Dorf? Eine drohende Naturkatastrophe, die es beinahe unmöglich macht, beide aufzuklären.

In Under Salt Marsh – Tod in den Salzwiesen setzt uns Serienschöpferin Claire Oakley (Make Up, Culprits) im walisischen Moor aus, um grausame Verbrechen aufzuklären. Gleichzeitig braut sich ein Jahrhundertsturm zusammen, der Beweismittel und Menschenleben gnadenlos vernichten wird.

Krimi-Tipp: Darum geht's in Under Salt Marsh

Der grausige Fund eines toten Jungen rüttelt ein abgelegenes walisisches Küstendorf auf. Die Lehrerin des Toten, Jackie Ellis (Kelly Reilly), früher Polizistin, beginnt zu ermitteln und findet zunehmend Parallelen zu einem Fall, der ihre Karriere als Ermittlerin beendete: dem Verschwinden ihrer eigenen Nichte.

Während Jackie mit ihrem Kollegen Eric Bull (Rafe Spall) nach Antworten sucht, brechen alte Wunden wieder auf und dunkle Geheimnisse kommen ans Licht. Doch ein gewaltiger Sturm zieht auf und droht, nicht nur die Spuren des Verbrechens zu verwischen, sondern auch die brüchigen Fassaden des Dorfes zum Einsturz zu bringen.

In Under Salt Marsh lauert die Gefahr von zwei Seiten und steigert die Spannung ins Unerträgliche

Mit einer Handvoll vertrauter Krimi-Elemente – einer verschwiegenen Dorfgemeinschaft, exzentrischen Charakteren sowie einem tragischen Vermissten- bzw. Todesfall – lockt uns Claire Oakley, die für Regie und Drehbuch verantwortlich ist, unerbittlich tiefer ins abgelegene Marschland der walisischen Küste.

Der besondere Reiz der Geschichte liegt in den sehr unterschiedlichen Bedrohungen, von denen sie erzählt: Da ist einmal ein Jahrhundertsturm, der das kleine Dorf in eisige Fluten stürzen wird. Die herannahende Katastrophe wird außerdem jedes Beweismittel gnadenlos vernichten – und somit eine Aufklärung des Verbrechens unmöglich machen.

Die zweite Bedrohung wiederum kommt aus dem Inneren der verschrobenen Gemeinschaft. Ellis' Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran, dass die beiden erschütternden Taten, die sich hier ereignet haben, eine unheimliche Verbindung aufweisen. Dies birgt gewaltiges Gänsehaut-Potenzial, denn anscheinend lebt unerkannt ein Mörder unter den Dorfbewohner:innen.

In Under Salt Marsh wird das Setting zum heimlichen Star der Serie

Mit Kelly Reilly (Yellowstone, Dutton Ranch) und Rafe Spall (Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger) hat man zwei Hauptdarsteller:innen gefunden, denen man augenblicklich durchs Schilf folgt. Beide bringen genau die richtige Portion ruhelose Energie mit. Zwei kaputte, aber auch ehrlich wirkende Ermittler:innen, die nicht locker lassen – selbst angesichts der Jahrhundertflut.

Von einer packenden Erzählung und einem gelungenen Cast abgesehen, setzt Under Salt Marsh sein Setting geschickt in Szene: endlose Wege im dunklen Schilf, nebelige Moorlandschaften und natürlich die unruhige See, die von Folge zu Folge mehr zur tödlichen Bedrohung wird. Wales' Moorlandschaften als Kulisse tragen viel zur intensiven Atmosphäre der Serie bei.

Under Salt Marsh ist eine echte Empfehlung für Fans klassischer Krimis, die es gerne ein bisschen unheimlicher mögen.

Die Serie hatte ihre Premiere am 30. Januar 2026 auf Sky Atlantic und ist seit dem 16. Oktober 2026 in der ZDF Mediathek verfügbar.