Bei Disney+: 130 Millionen teurer Abenteuerfilm, für den sein Star 10 Kilo Muskelmasse zulegte

Bei Disney+ streamt ein großangelegter Abenteuerfilm, der seinen Hauptdarsteller unter der Ritterrüstung zu einem beachtlichen Gewinn neuer Muskeln animierte.

Napoleon war nicht das erste Schlachten-Epos von Gladiator-Regisseur Ridley Scotts: Das Ritter-Abenteuer Königreich der Himmel - Kingdom of Heaven gilt manchen bis heute als einer der besten Historienfilm der letzten 20 Jahre und verlangte seinem Star Orlando Bloom einiges an Training ab.

Worum geht es in Ridley Scotts Königreich der Himmel mit Orlando Bloom?

Der Schmied Balian of Ibelin (Orlando Bloom) begibt sich im 12. Jahrhundert auf die Reise nach Jerusalem. Es ist die Zeit der Kreuzzüge und auch er zieht nach einem schrecklichen Verlust aus, um das Königreich der Himmel verteidigen und endlich für Frieden zu sorgen. Unter der Anleitung von Godfrey (Liam Neeson) wird er zum fähigen Ritter. Die mittelalterlichen Intrigen und blutigen Kämpfe, denen er auf seiner Reise und in der Heiligen Stadt begegnet, stellen Balians Vorstellungen von Anstand und Ehre allerdings auf die Probe.

Ridley Scott inszenierte seinen Monumentalfilm Königreich der Himmel 2005 mit viel Aufwand. Bei einem Budget von 130 Millionen Euro spielte das Abenteuer laut Box Office Mojo 218 Millionen wieder ein. Und auch Hauptdarsteller Orlando Bloom, der sich zuvor als Legolas in seiner Herr der Ringe-Rolle, als Will Turner in Fluch der Karibik und sogar in Troja nicht unbedingt durch seine Muskeln ausgezeichnet hatte, trainierte laut Salon so lange, bis er 20 Pfund an Körpermasse zugelegt hatte, was einem Gewicht von etwas unter 10 Kilogramm entspricht.

So könnt ihr den Abenteuerfilm Königreich der Himmel im Stream schauen

Königreich der Himmel streamt im Programm von Disney+ *. Gezeigt wird dort die 2,5 Stunden lange Kinofassung, nicht der 45 Minuten längere Director's Cut.

Wenn ihr kein Disney+-Abo habt, könnt ihr Königreich Der Himmel auch im Stream leihen oder kaufen: bei den üblichen Anbietern wie Amazon *, Sky, Magenta TV oder Apple TV.

