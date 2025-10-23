Bei Disney+: Dieser Mix aus Fantasy-Horror und großen Gefühlen trifft mitten ins Herz

Den Oscar-Gewinner als Bester Film 2018 könnt ihr bei Disney+ streamen. Shape of Water erzählt die skurrilste Fischmonster-Menschen-Romanze aller Zeiten und ist voller emotionaler Wärme.

Keiner liebt Monster so sehr wie Guillermo del Toro. In den Filmen des Regisseurs tauchen sie in den verschiedensten Formen auf, doch eins vereint sie alle: Ihr Schöpfer begegnet den Kreaturen mit unglaublich viel Herz. Meistens sind bei del Toro nicht die Monster die Bösewichte, sondern wir Menschen, die den Geschöpfen mit Angst, Hass oder Gewalt begegnen.

Auch in Shape of Water - Das Flüstern des Wassers , der 2018 mit dem Oscar als Bester Film ausgezeichnet wurde, steht ein Monster im Mittelpunkt. Aus den Horror- und Fantasy-Elementen entsteht hier aber eine gefühlvolle Romanze, wie ihr sie wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Bei Disney+ könnt ihr den Film jederzeit im Abo streamen.

Darum geht es in Shape of Water - Das Flüstern des Wassers

Guillermo del Toros Film spielt zur Zeit des Kalten Krieges in den 60ern. Hier arbeitet die stumme, zurückhaltende Elisa (Sally Hawkins) als Reinigungskraft in einem geheimen Regierungslabor. Eines Tages entdeckt sie ein unglaubliches Experiment: In einem Wassertank wird ein Amphibien-Mann (Doug Jones) festgehalten.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Shape of Water:

Shape Of Water - Trailer (Deutsch) HD

Nach anfänglichem Schrecken entwickelt Elisa große Neugier bis hin zu starken Gefühlen für das Wesen, das sie auf eine Weise versteht, wie es kein Mensch kann. Das Militär sieht in der Kreatur jedoch eine potentielle Geheimwaffe für den Kalten Krieg. Als Elisa mit dem Geschöpf flüchtet, wird auf beide die Jagd eröffnet.

Ein Mix aus Horror und Liebesfilm wie Shape of Water kann so nur von Guillermo del Toro kommen

Neben Monstern widmet sich der Regisseur unter den Menschen fast immer gesellschaftlichen Außenseiter/innen, die del Toro ebenso mit viel Mitgefühl und Verständnis behandelt. So eine Figur ist auch Elisa, die in ihrer monotonen Routine und spürbaren Einsamkeit gefangen ist.

Wenn die Protagonistin und das ebenfalls gefangene Monster aufeinandertreffen, entwickelt sich Shape of Water schnell zu einem zärtlichen Märchen für Erwachsene. Neben den Szenen, in denen sich del Toros Version von Die Schöne und das (Fischmonster)-Biest in Szenen annähern und lieben, wie es sie noch nie zu sehen gab, ist der Film eine große Liebeserklärung an alle Ausgegrenzten und Übersehenen.

Schaut euch hier noch ein Video zu den Effekten in Shape of Water an:

The Shape of Water - Featurette VFX Showreel (English) HD

In der fantasievoll-verträumten Geschichte gibt der Regisseur auch Nebenfiguren wie dem homosexuellen Werbetexter Giles und Elisas afroamerikanischer Kollegin Zelda eine Stimme. Shape of Water, der mitten in der Trump-Präsidentschaft erschienen ist, wurde damit zum politischen Statement, das in Zeiten zunehmender Ablehnung und Ausgrenzung für mehr empathischen Zusammenhalt plädiert hat.

Doch auch als pure Fantasy-Horror-Romanze hat Shape of Water immer wieder Momente zum Dahinschmelzen. Für die Dauer eines erträumten Moments bringt del Toro Elisa und das Monster zum Beispiel gemeinsam zum Singen und Tanzen. Dabei lässt der Regisseur Kiemen wachsen, wenn die Luft wegbleibt und flutet ein Badezimmer komplett mit Wasser, damit zwei sich Liebende eins werden.

Daneben tropft das Wasser durch die Bodendielen in das darunter liegende Kino, wo ein eingeschlafener Zuschauer im Sessel aufgeweckt wird, um zurück in den Bann des Kinos gezogen zu werden. Eine schönere Sequenz ist dem einfallsreichen Regisseur mit dem großen Herz selten geglückt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Januar 2021 auf Moviepilot erschienen.