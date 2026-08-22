Unbedingt anschauen: Bei Disney+ gibt es eine der besten deutschen Serien, die ich je gesehen habe

Diese gnadenlos unterhaltsame Serie über den angeblich besten Job der Welt zieht ihre eigene Branche grandios durch den Kakao. Dabei spart sie nicht mit Cameos, die an Selbstironie nicht mehr zu übertreffen sind.

Wie kommt eigentlich ein richtig guter Film zustande? Am Ende steht und fällt er mit den Schauspieler:innen, denn sie tragen die Geschichte, lassen uns mitfühlen, lachen und weinen. Doch wie findet das Projekt seinen Star?

Natürlich durch die Agent:innen, die wahren Strippenzieher:innen hinter den Kulissen. Alles für den Film. Oder die Provision. Ist doch eh dasselbe. Nicht wahr? Zumindest nimmt man für beides gern mal das Gejammer wehleidiger Stars und den Kampf auf dem Schlachtfeld der Filmbranche auf sich. Auf jeden Fall gilt das für die Agent:innen von Call My Agent Berlin bei Disney+.

Darum geht’s in Call My Agent Berlin bei Disney+

Die Agentur Stern in Berlin vertritt seit Jahren Stars erster Klasse der deutschen Filmlandschaft. Doch als der Chef Richard Stern (Sven Eric Bechtolf) infolge eines Herzinfarkts plötzlich verstirbt und seine Mitarbeitenden Gabor, Hellen, Sascha und Konstantin auf einem Haufen Schulden zurücklässt, müssen diese alles in Bewegung setzen, um die Agentur zu retten.

Dabei kommen ihnen nicht nur persönliche Differenzen in die Quere, sondern auch die Befindlichkeiten ihrer Schützlinge, die von all dem Chaos nichts mitbekommen dürfen.

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Call My Agent Berlin bei Disney+ wird mit Cameos berühmter Schauspieler:innen nicht gegeizt

Denn diese spielen bei einer Schauspielagentur natürlich eine entscheidende Rolle. Dabei begegnet die Serie der schillernd schaurigen Filmbranche mit einer gehörigen Portion Ironie und Kritik an allen Allüren und Befindlichkeiten der großen Künstler:innen.

Iris Berben, Moritz Bleibtreu, Katja Riemann, Max von der Groeben, Jürgen Vogel, Heike Makatsch und viele weitere geben sich bei Stern die Klinke in die Hand und werfen ihren Agent:innen mit fast unerhörter (Spiel-)Freude und gnadenloser Selbstironie immer neue Probleme vor die Füße, die diese neben den Scherereien mit dem Finanzamt auch noch ausbaldowern müssen.



Bei all den großen Schauspielnamen gehen deren Agent:innen jedoch keineswegs unter, im Gegenteil: selbst durch großartige Schauspieler:innen verkörpert, werden sie zum absoluten Blickfänger der Serie. Lucas Gregorowicz schickt die Zuschauer:innen durch ein Wechselbad der Gefühle, sodass wir nie wissen, ob wir seine Rolle des ehrgeizigen Gabor nun hassen oder mögen sollen.

Michael Klammer sichert sich die Sympathien für den liebenswürdigen Konstantin da viel entschiedener. Immer wieder steht damit die Frage im Raum, ob so jemand tatsächlich für diese menschenfressende Branche gemacht ist. Anders die Rolle der Sascha, die für ihre Gefühlskälte und Hartnäckigkeit berühmt und berüchtigt ist. Hier sehen wir, wie ein Business-Monster sich immer mehr in einen Menschen verwandelt. Schauspielerisch eine hervorragende Leistung von Karin Hanczewski.

Eine herrlich bissig-ironische Kritik an der eigenen Branche macht Call My Agent Berlin zu einer Goldgrube

Dabei halten die drei hervorragend die Balance zwischen Konkurrenzkampf in der Agentur und Teamgeist, wenn es drauf ankommt. Egal ob finanzielle Krisen, persönliche Fehden oder die Wehwehchen ihrer Stars, die alle an der Akademimimi summa cum laude abgeschlossen zu haben scheinen – am Ende zählt eben nur die Agentur. “Es ist der beste Job der Welt", erklärt Sascha ihrer neuen Assistentin Sophie (Dana Herfurth) in der ersten Episode.

Aber ist das so? Die Frage stellen wir uns wiederholt, wenn man sich erst einmal das nicht vorhandene Privatleben der armen Agent:innen anguckt. Am Ende ist es die Liebe zum Film, die sie alle weitermachen lässt. Und das lässt sich dann doch wieder sehr gut nachvollziehen, nicht wahr?

Call My Agent Berlin könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen.