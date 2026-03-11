Bei Disney+ gibt es einen der bizarrsten deutschen Kinderfilme: Ein einziger Fiebertraum, der eine ganze Generation geprägt hat

Tief im Streaming-Katalog von Disney+ versteckt sich ein deutscher Kinderfilm, der wie ein einziger Fiebertraum wirkt. Fast zwei Millionen Menschen haben ihn damals im Kino gesehen.

Das deutsche Kino hat eine reiche Tradition an Kinder- und Familienfilmen. Regelmäßig führen sie die Kinocharts an und brechen Rekorde, wenn es um die Anzahl verkaufter Tickets geht. Ein besonders faszinierender Vertreter dieser Gattung ist Das Sams aus dem Jahr 2001. Aktuell befindet er sich bei Disney+ im Streaming-Abo.

Das Sams bei Disney+: Ein Fiebertraum für die ganze Familie

Auf den ersten Blick klingt die Handlung des Films harmlos, geradezu liebevoll und verträumt: Ein merkwürdiges Wesen mit Wunschpunkten findet ein neues Zuhause bei dem einen Menschen, der es auf Anhieb bei seinem Namen nennen kann. Das Sams erzählt jedoch alles andere als eine harmonische Geschichte.

Im Grunde haben wir es hier mit dem Anti-Paddington zu tun: Wo sich der höfliche Bär aus Peru in eine freundliche britische Familie einlebt, entpuppt sich das Sams (ChrisTine Urspruch) als anarchistische Urgewalt und stellt das kleinbürgerliche Leben von Herrn Taschenbier (Ulrich Noethen) im oberfränkischen Bamberg auf den Kopf.

Kaum hat er es eingesammelt, würde er es am liebsten wieder loswerden – und genau das versucht Herr Taschenbier in den nachfolgenden 98 Minuten auf überaus unbeholfene und gleichzeitig extrem grausame Weise. Was folgt, ist ein unvergleichlicher Fiebertraum des deutschen Kinos, der dennoch mit großer Hingabe umgesetzt ist.

Das Sams muss man gesehen haben, um es zu glauben

Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe von Paul Maar haben Regisseur Ben Verbong und sein Kreativteam einen bizarren, geradezu widerspenstigen Fantasyfilm geschaffen, der sich ohne Rücksicht auf Verluste in eine Welt voller schräger Figuren stürzt, die über mehr Abgründe verfügen, als das Sams Wunschpunkte im Gesicht hat.

Etwas unheimlich Finsteres schlummert in diesem Herrn Taschenbier, der auf dem Papier eher charmant-verplant rüberkommt. Ulrich Noethen erweckt ihn dagegen trotz schmächtiger Statur als unfreundlichen Grobian zum Leben, der sehr verletzend sein kann. Aber die Welt um ihn herum ist nicht so viel anders.

Das Sams lässt keine Möglichkeit aus, um seine Figuren in unangenehme Situationen zu bringen oder sie ihrer Schattenseiten zu entlarven. Ein Querschnitt der Engstirnigkeit, der genauso amüsiert wie bedrückt. Man kann sich nie sicher sein, ob der Film mit seinem komödiantischen Timing auf garstige oder gefühlvolle Pointen abziehlt.

Moviepilot-Video-Redakteur Hardy Zaubitzer hat sich Das Sams nach langer Zeit nochmal angeschaut und konnte kaum fassen, was dieser Film alles zu bieten hat. Wie soll man jemandem diesen eigenwilligen Mix erklären, der nicht damit aufgewachsen ist? In seinem Video versucht er, den Wahnsinn begreifbar zu machen.

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Im Kino war Das Sams ein großer Erfolg. Über 1,7 Millionen Tickets wurden 2001 in Deutschland verkauft, sodass der Fortsetzung, Sams in Gefahr, zwei Jahre später nichts im Weg stand. Danach ruhte die Reihe etwas, ehe 2012 mit Sams im Glück der dritte und bis dato letzte Realfilm der Reihe die Leinwand eroberte.