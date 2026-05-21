Bei Disney+ im Abo: Packender Sci-Fi-Blockbuster, der sich 22 Jahre später erschreckend echt anfühlt

Bei Disney+ könnt ihr einen starbesetzten Science-Fiction-Film im Streaming-Abo schauen. In dem Action-Kracher wird Will Smith durch eine überaus spannende Zukunftsvision gejagt.

I, Robot ist einer DER Sci-Fi-Blockbuster der 2000er Jahre schlechthin. Nicht nur für Will Smith markiert er einen Karrierehöhepunkt. Auch Regisseur Alex Proyas dürfte mit dem Film eines seiner bekanntesten und beliebtesten Werke abgeliefert haben. Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage von Isaac Asimov.

Sci-Fi-Blockbuster mit Will Smith bei Disney+: I, Robot stellt drei wichtige Robotergesetze vor

Die Geschichte von I, Robot ist im Chicago des Jahres 2035 angesiedelt. In dieser Version der Zukunft gehören Roboter zum Alltag. Sie sind ein fester Bestandteil der Zivilisation und folgen klaren Regeln, die auf unter keinen Umständen verändert oder gebrochen werden dürfen. Genau genommen wurden drei Robotergesetze formuliert:

Ein Roboter darf keinem Menschen schaden oder durch Untätigkeit einen Schaden an Menschen zulassen.

Ein Roboter muss jeden von einem Menschen gegebenen Befehl ausführen, aber nur, wenn dabei das erste Gesetz nicht gebrochen wird.

Ein Roboter muss seine eigene Existenz bewahren, es sei denn, dies spricht gegen das erste oder zweite Gesetz.

Diese Gesetze sollen einegewähren. Detective Del Spooner (Will Smith) hat allerdings wenig Vertrauen in die mechanischen Gefährten um ihn herum. Als er sich den Mord an dem Chefentwickler von U.S. Robotics anschaut, kommt er einer großen Verschwörung auf die Spur.

I, Robot ist einer der Science-Fiction-Filme, die auf den ersten Blick pures Hollywood-Kino sind. Das Spektakel steht eindeutig im Vordergrund. Der Film lebt extrem von seinen Schauwerten und der coolen Sci-Fi-Kulisse im Blockbuster-Gewand. Doch das ist nicht alles: Die thematischen Gedanken von Asimov sind relevanter denn je.

Mit dem Aufstieg von künstlicher Intelligenz finden aktuell zahlreiche Diskussionen darüber statt, wie diese Einzug in unser alltägliches Leben erhält. Obwohl I, Robot viele fantastische Elemente besitzt, gehört er definitiv zu der Sorte Science-Fiction-Film, den man heute mit anderen Augen sieht als zu seinem Kinostart vor 22 Jahren.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.