Bei Disney+ streamen: Skandalöser Kultfilm, der von einer 13-Jährigen (!) geschrieben wurde

Dieses verstörende Teenager-Drama brachte Eltern auf die Barrikaden und wurde zum Kult. Jetzt könnt ihr den Skandalfilm bei Disney+ streamen.

Was ist der Albtraum eines jeden Elternteils? Dass das eigene Kind sich mit den Falschen herumtreibt? Besoffen nach Hause kommt? Entscheidungen trifft, die nicht mehr rückgängig zu machen sind? Mit genau diesen Horror-Vorstellungen spielt Dreizehn von Regisseurin Catherine Hardwicke und sorgte damit Anfang der 2000er Jahre für einen echten Skandal.

Wer diesen Meilenstein der Jugenddramen noch nie gesehen hat, kann und sollte das jetzt bei Disney+ tun.

Zwischen Kult und Skandal: Dreizehn zeigt die Abgründe einer "wasted youth" bei Disney+

Tracy (Evan Rachel Wood) ist das perfekte Kind. Höflich, gut in der Schule und immer pünktlich zu Hause. Doch die schwierige Situation in ebenjenem Zuhause und Mobbing in der Schule lassen Tracy schließlich rebellieren. Dadurch wird Evie (Nikki Reed) auf sie aufmerksam, eines der populärsten Mädchen der Schule.

Die beiden Teenagerinnen kommen sich immer näher und geraten schließlich in eine Art Wettkampf der "coolen" Selbstzerstörung – Drogen, Selbstverletzung und sexuelle Ausbeutung inklusive. Tracys Mutter (Holly Hunter) kämpft um ihre Tochter, doch die muss sich selbst dazu entscheiden, sich helfen zu lassen.

Dreizehn ist trotz niedrigem Produktionsbudget eine filmische und emotionale Dampframme und dürfte nicht unerheblich von Filmen wie Kids inspiriert sein. Eltern waren entsetzt, die Kritik größtenteils angetan. Richtig durch die Decke ging der Film aber bei der jungen Zielgruppe. Auf Social-Media-Plattformen wie Tumblr wurde dieses Abbild einer "wasted youth" regelrecht glorifiziert. Und ganz aktuell, im Zuge der großen 2000er-Nostalgie, sammeln Ausschnitte des Films auch auf TikTok hunderttausende Views.

Der Film-Geheimtipp bei Disney+ wurde von einer 13-Jährigen geschrieben

Dass der Film in den 2000ern so durch die Decke ging und auch über 20 Jahre später nichts an Wirkkraft eingebüßt hat, liegt nicht nur an den Performances der beiden (damals minderjährigen) Hauptdarstellerinnen. Dreizehn wirkt so schmerzhaft authentisch, weil es auf wahren Begebenheiten basiert.

Viele der Storylines aus dem Film sind so oder so ähnlich Schauspielerin Nikki Reed selbst passiert. Sie war gerade mal 13 Jahre alt, als sie zusammen mit Regisseurin Catherine Hardwicke in nur sechs Tagen das Drehbuch zu Dreizehn schrieb. Dabei kamen auch alte Tagebucheinträge von ihr zum Einsatz, wie die Schauspielerin in einem Interview mit der Him & Her Show verriet.

Zwei Jahre später stand Reed dann für die Verfilmung ihrer Geschichte vor der Kamera – und setzte damit sich und einer ganzen Generation junger Millennial-Teenagerinnen ein Mahnmal.