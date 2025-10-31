Bei Disney+ streamt ein nervenzerfetzendes Spannungsmeisterwerk: Es ist einer der besten Action-Filme der letzten 30 Jahre

Keanu Reeves ist ein Garant für spannendes Action-Kino. Doch ein Film sticht selbst in seiner Filmografie als einer der besten Filme des Genres heraus. Bei Disney+ streamt er im Abo.

Egal ob Gefährliche Brandung, die John Wick-Reihe oder der Kampf gegen Agent Smiths Nachfolger in Matrix 4: Auf Keanu Reeves' Konto geht jede Menge packende Action. Speed steht aber selbst in dieser illustren Gesellschaft allein: Der Blockbuster ist ein makelloses Juwel, ein atemloses Meisterwerk, das nicht nur Reeves-Fans auf keinen Fall verpassen sollten. Bei Disney+ könnt ihr Speed im Abo streamen.

Spannungsmeisterwerk im Stream: Speed mit Keanu Reeves packt ab der ersten Minute

Die Story ist dabei so simpel wie genial: Polizist Jack Traven (Reeves) muss unter Zeitdruck eine Bombe entschärfen, die der skrupellose Erpresser Payne (Dennis Hopper) an einem Linienbus angebracht hat.

Die unverhofft hinterm Steuer sitzende Annie (Sandra Bullock) darf die Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde dabei nicht unterschreiten, sonst geht die Sprengladung hoch. Zur Rush Hour in der Auto-Metropole Los Angeles eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.

Speed - Trailer (Deutsch) Hd

Speed nimmt die Zuschauer:innen ab der ersten Minute in einen dramaturgischen Würgegriff und lässt nicht locker. Zwischen der ersten Bombendrohung des Prologs zu einer Schießerei im Bus, den wahnwitzigen Stunts auf der Autobahn, dem mörderischen Sprung des Transportgefährts über ein fehlendes Stück Strecke und der hektischen Suche nach dem Bombenleger gibt es nicht eine einzige Ruhepause.

Das ist nicht zuletzt der Crew um Regisseur Jan De Bont zu verdanken, die mit Kamera und Schnitt ein rhythmisches Geniestück geschaffen haben. Speed hat die frenetische Energie von Stirb Langsam oder Mad Max: Fury Road: Simple Grundidee, perfekte Umsetzung ohne Schnörkel und Gelegenheit zum Luftholen.

Sandra Bullock und Keanu Reeves machen Speed zum Action-Ausnahmefilm

Meisterhaft schaffen es Reeves, Bullock, Regisseur De Bont und Autor Graham Yost, den beiden Hauptfiguren Konturen zu geben. Reeves als ernster Cop voller unterdrücktem Draufgängertum und Bullock als ungestüme Fahrerin mit dem Herz auf der Zunge. Während in anderen Actionfilmen die Figurenentwicklung unter der Action leiden muss, profitiert sie hier davon.

Jede brenzlige Situation wirkt wie eine großzügige Ausstellung ihrer Stärken und Schwächen. Selten waren Action-Hauptrollen auf so simple Weise authentisch und liebenswert.

Nicht zuletzt deswegen konnte sich Reeves mit Speed als einer der beliebtesten Darsteller des Genres etablieren. Jede Miene John Wicks ist ein stiller Gruß an Jack Traven, der verbissen um das Leben seiner Passagiere kämpft.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2021 auf Moviepilot erschienen.