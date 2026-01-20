Bei Disney+ streamt ein Thriller-Meisterwerk, das 2,5 Stunden lang ständig überrascht

David Fincher ist bekannt für seine überraschenden Thriller, die einen über eine lange Laufzeit fesseln können. Auch bei diesem Tipp bei Disney+ hat er die Geschichte so spannend inszeniert, dass er Kritik wie Publikum begeistert hat.

Mit Sieben und Fight Club hat David Fincher Filme erschaffen, die die Zuschauenden gebannt und begeistert haben. In diesem Entführungsthriller konnte er außerdem Ben Affleck und Rosamund Pike zu schauspielerischen Glanzleistungen führen. Als Vorzeige-Ehepaar mit Geheimnissen haben sie die Verfilmung von Gillian Flynns Roman zu einem Meisterwerk gemacht.

Gone Girl - Das perfekte Opfer könnt ihr bei Disney+ streamen.

Gone Girl: Darum geht es in dem Entführungs-Thriller

Nick (Ben Affleck) und Amy Dunne (Rosamund Pike) scheinen das perfekte Paar zu sein. In der Kleinstadt, in der sie wohnen, sind sie beliebt und wirken glücklich. Doch dann verschwindet Amy spurlos. Schon bald deutet alles auf eine Entführung hin. Da Amy in ihrer Kindheit eine kleine Berühmtheit war, findet der Fall auch mediales Interesse.

Im Laufe der Ermittlungen gerät Nick zunehmend unter Verdacht. Die Hinweise deuten darauf hin, dass die Ehe der Dunnes gar nicht so perfekt war, wie es nach außen hin schien. Und auch sein Verhalten trägt nicht gerade dazu bei, sein sauberes Image beizubehalten.

Gone Girl fährt einen Plot-Twist nach dem anderen auf

Immer neue Wendungen und Erkenntnisse des Drehbuchs von Romanautorin Gillian Flynn lassen die Zuschauer:innen gebannt auf den Bildschirm starren. David Fincher blättert die Hintergründe der Geschichte durch mehrere Perspektiven so auf, dass die Spannung am Siedepunkt gehalten wird. So kommt in den 149 Minuten Laufzeit keine Langeweile auf.

Die neuen Erkenntnisse lassen einen ständig hinterfragen, wer denn nun Täter und wer Opfer ist. Ist Gone Girl ein Drama, ein Thriller oder am Ende doch Satire?

Als Thriller und Drama wurde Gone Girl vermarktet. Moviepilot-User Sachsenkrieger hat jedoch die Theorie, dass der Film von David Fincher eher eine Satire sei. Seine Kritik ist so interessant, dass wir daraus einen eigenen Beitrag für euch verfasst haben. Darin beschreibt er, wie Fincher die Themen des Filmes demontiert. Er wirft ein ganz neues Licht auf das Meisterwerk des Regisseurs

Wer sich den Thriller unter diesen Gesichtspunkten oder aber zum ersten Mal ansehen möchte, kann dies ab sofort, denn Gone Girl ist bei Disney+ in der Flatrate verfügbar.

Dieser Artikel erschien erstmals in ähnlicher Form 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.

