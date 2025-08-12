Bei Disney+ streamt einer der besten Historien-Abenteuerfilme der letzten 25 Jahre

Zuletzt eroberte Ridley Scott mit den Schlachten-Epen Napoleon und Gladiator II die große Leinwand. Bei Disney+ könnt ihr ein noch viel besseres Historien-Abenteuer des Regisseurs sehen.

Seit dem Erfolg von Gladiator hat Ridley Scott mehrere Historienfilme im Blockbuster-Gewand auf die Leinwand gebracht. Dazu gehört nicht nur eine Fortsetzung zu dem Oscar-Triumph, sondern auch Werke wie Exodus: Götter und Könige und Napoleon. Scotts bester Ausflug in die Vergangenheit ist jedoch ein anderer.

Mit dem 2005 erschienen Königreich der Himmel – Kingdom of Heaven lieferte der Regisseur seinen bisher eindrücklichsten Monumentalfilm ab. Aktuell könnt ihr das zweieinhalbstündige Epos mit Orlando Bloom und Eva Green in den Hauptrollen bei Disney+ streamen. Die Geschichte entführt ins 12. Jahrhundert.

Historien-Abenteuer bei Disney+: Königreich der Himmel erzählt von den Kreuzzügen und dem Kampf um Jerusalem

Mit dem Schmied Balian (Bloom) treten wir die Reise ins Königreich der Himmel an. Aufgewachsen ist er im mittelalterlichen Frankreich. Nach dem Selbstmord seiner Frau schließt er sich dem Kreuzritter Godfrey von Ibelin (Liam Neeson) an. In Jerusalem hofft er, Erlösung zu finden, doch dann er gerät in einen viel größeren Konflikt hinein.

Hier könnt ihr den Trailer zu Königreich der Himmel schauen:

Königreich der Himmel - Trailer (Deutsch) HD

Im Heiligen Land macht Balian die Bekanntschaft mit König Balduin (Edward Norton) und freundet sich mit Tiberius (Jeremy Irons), dem Statthalter von Jerusalem, an. Ebenfalls vor Ort: Der kriegstreibende Tempelritter Rainald von Chatillon (Brendan Gleeson) und die Prinzessin Sybilla (Green), an die Balian sein Herz verliert.

Scott erzählt Königreich der Himmel als Mischung aus Schlachten-Gemälde und tragischer Liebesgeschichte, in der religiöse und politische Fragen kollidieren. Wenn Jerusalem von Sultan Saladin (Ghassan Massoud) angegriffen wird, versucht Balian, eine friedliche Lösung für das verheerende Blutvergießen zu finden.

Das war noch nicht alles: Von Ridley Scotts Königreich der Himmel existiert noch eine deutlich längere Fassung

Die Fassung von Königreich der Himmel bei Disney+ entspricht der Version des Films, die 2005 im Kino zu sehen war. Darüber hinaus existiert eine zweite Fassung, nämlich Ridley Scotts Director's Cut. Der fügt der Geschichte nicht nur ein paar gelöschte Szenen hinzu, sondern erweitert den Film um ganze 45 Minuten neues Material.

Wenn ihr noch tiefer in die Welt von Königreich der Himmel einsteigen wollt, lohnt sich ein Blick in den Director's Cut definitiv. Scott liefert mehr Kontext zu den Figuren und den historischen Ereignissen und vertieft den zentralen Konflikt der Geschichte. Erst hier kommt so richtig zur Geltung, wie gut sich Scott der komplexen Thematik annähert.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.