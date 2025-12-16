Bei Disney+ versteckt sich einer der besten Horror-Schocker der letzten Jahre, der bis zur letzten Sekunde überrascht

Wenn ein Genre das Potenzial hat, absolut unerwartete Juwelen hervorzubringen, dann ist es vermutlich Horror. Unser heutiger Streaming-Tipp bei Disney+ beweist das ein weiteres Mal.

Einen eigenen Mythos zu kreieren, gelingt nicht allen Filmen, die sich an klassische Horror-Subgenres wie Urban Legends und Cosmic Horror bedienen. Doch manche haben ein Händchen dafür – oder vielleicht sogar zwei Händchen, die auf groteske Weise verschmolzen sind.

Um potenzielle Fans und Horror-Freund:innen The Empty Man schmackhaft zu machen, bedient man sich am besten der grotesken Bilder der vielleicht rätselhaftesten Figur in seinem Universum. Wer bei diesem Anblick keine Neugier verspürt, ist vermutlich resistent für die Faszination des Unbekannten. Alle anderen sollten unbedingt einen Blick auf den Horror-Geheimtipp werfen, der aktuell bei Disney+ streamt.

In The Empty Man geht ein ehemaliger Polizist rätselhaften Vermisstenfällen und urbanen Legenden auf den Grund

Als eine Gruppe von Bergsteiger:innen 1995 in Bhutan durch einen Unfall in eine uralte Höhle einbricht, ahnen sie nicht, was sie dort erwartet. Zusammengesunken in der Dunkelheit hockt etwas, das wie die Überreste eines übernatürlichen Wesens wirkt. Doch die Entdeckung entpuppt sich nicht nur als grotesk, sondern auch gefährlich.

Die Geschehnisse von jenem Tag strecken ihre knochigen Finger bis ins Jahr 2018. Der Ex-Cop James Lasombra (James Badge Dale) hat nach einem erschütternden Schicksalsschlag seinen Job an den Nagel gehängt. Als aber die Tochter seiner Nachbarin verschwindet, lässt er sich überreden, dem Fall nachzugehen.

Dabei stößt er auf die lokale Legende des Empty Man, der, einmal gerufen, seine Opfer holen kommt. Die örtliche Polizei will von derartigem Aberglauben nichts wissen. James aber lässt sich nicht beirren und forscht weiter. Dabei stößt er bald nicht nur auf zahllose Rätsel, sondern auch einen merkwürdigen Kult, der weitere Fragen aufwirft.

The Empty Man bei Disney+ steckt voller genialer Ideen, einzigartigen Mythen und Überraschungen

Über seine zweistündige Laufzeit baut The Empty Man immer mehr Spannung auf. Dabei bekommen wir mit der Eröffnungssequenz sogar so etwas wie einen eigenständigen Horror-Kurzfilm, der uns sofort ins Geschehen wirft und voller Fragen und Grauen zurücklässt.

Eine der großen Stärken des Films ist seine atmosphärische Dichte. Angesichts der lokalen Legende des Empty Man und ihren seltsamen Bedingungen rechnet man nicht automatisch mit einem nervenaufreibenden Mystery-Trip. Doch genau das erwartet James und uns. Mit jedem scheinbar aufgedeckten Geheimnis eröffnet sich ein neues Rätsel.

Jeder Schritt ins Ungewisse ist unheimlicher als der zuvor. Wer sich von The Empty Man ganz mitreißen lässt, taucht ein in eine einzigartige Welt. Hier treffen urbane Mythen auf kosmische Elemente und einen Kult, der nicht nur eine Überraschung in petto hat. All das fügt sich Puzzleteil für grauenerregendes Puzzleteil zusammen. Das Gesamtbild brennt sich ins Gedächtnis.

Wer mal wieder Lust auf wirklich originellen, kreativen Horror hat, ist mit The Empty Man auf Disney+ bestens bedient.

