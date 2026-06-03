Bei Netflix: Dieser Thriller lässt euch fassungslos zurück – die Realität dahinter noch mehr

Was geschieht, wenn dein liebster Kollege sich als Serienmörder herausstellt? Eine Herausforderung, die hier zur bitteren Realität wird.

In The Good Nurse wandert Eddie Redmayne (The Danish Girl, Die Entdeckung der Unendlichkeit) auf dem schmalen Grad zwischen Verletzlichkeit und Bedrohung, während er den Serienmörder Charlie Cullen darstellt.

Thriller bei Netflix: Darum geht’s in The Good Nurse

Amy Loughren (Jessica Chastain) kämpft sich als Pflegerin durch den harten Alltag eines Krankenhauses in New Jersey, wobei ihr eigenes Herzleiden eine zusätzliche Belastung darstellt. Ein Lichtblick erscheint mit ihrem neuen Kollegen Charlie Cullen (Eddie Redmayne), der sie mit seiner freundlichen Art unterstützt. So scheint es.

Langsam realisiert Amy, dass in Charlies Gegenwart Patient:innen unter merkwürdigen Umständen das Zeitliche segnen. Bald tauchen mit Tim Braun (Noah Emmerich) und Danny Baldwin (Nnamdi Asomugha) zwei Ermittler auf, die Charlie ins Visier genommen haben.

Amy ist hin und her gerissen zwischen der Loyalität zu Charlie, der sich als treuer Freund erwiesen hat, und ihrer Intuition, die ihr sagt, dass hier etwas nicht stimmt. Schließlich kann auch sie die Augen vor der Wahrheit nicht mehr verschließen.

Mit The Good Nurse zeigt Netflix Eddie Redmayne als verletzlichen Freund – und perfiden Serienmörder

Oscar-Preisträger Eddie Redmayne hat mehrfach bewiesen, dass ihm komplexe Charaktere liegen. So auch hier. In der Rolle des Serienmörders Charlie Cullen lässt er uns Zuschauer:innen buchstäblich eine Gänsehaut über den Rücken laufen.

Auch Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye, Dreams – Gefähliches Verlangen) liefert als Krankenpflegerin Amy Loughren eine fesselnde Performance ab. Gemeinsam lassen Redmayne und Chastain vor der Kamera eine Dynamik entstehen, der man sich kaum entziehen kann.

Der Regisseur Tobias Lindholm (A War, Der Rausch) ist daran interessiert, die Beziehung zwischen seinen Hauptfiguren zu ergründen, die eine echte Freundschaft verbindet. Bis Amy beginnt, Fragen zu stellen, deren Antworten sie bis ins Mark erschüttern.

The Good Nurse auf Netflix offenbart ein Verbrechen, das auf wahren Begebenheiten beruht

Zu Beginn ein Hinweis: Bei diesem Film handelt es sich weder um ein reines Drama, noch um einen Thriller, bei dem wir dazu angehalten werden, mitzuraten. Dass Charlie nicht der ist, der er zu sein vorgibt, steht bald außer Frage. Lindholm will auf etwas ganz anderes hinaus – und das gelingt ihm durch eine dichte Atmosphäre.

Wenn Charlie in einer der letzten Szenen endlich gesteht, bestätigt er eine schaurige Vermutung: Die Hilflosigkeit seiner Kolleg:innen. Die Verzweiflung der Krankenhausverwaltung, die versucht, seine Taten rückwirkend zu vertuschen. Das Entsetzen jener Menschen, die ihm vertraut haben.

Kurz gesagt: Ein gescheitertes System, das einem einzelnen Mann ermöglichte, eine skrupellose Mordserie zu starten – ohne dass er je aufgehalten wurde. Wenn eine Einblende gegen Ende des Films verrät, wie hoch die geschätzte Opferzahl des echten Charlie Cullens tatsächlich ist, bleibt nichts als Fassungslosigkeit.

The Good Nurse hatte seine Premiere am 26. Oktober 2022 auf Netflix. Dort ist der Film im Abo enthalten.