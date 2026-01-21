Bei Netflix: Ein erschütternder Kriegsfilm, der mit jeder Minute härter wird – 7 Jahre arbeitete der Regisseur daran

Bei Netflix gibt es einen knallharten Kriegsfilm über einen selten gezeigten Schauplatz. Das gefeierte Drama ist nichts für schwache Nerven.

Nirgendwo werden Kriege wohl grausamer geführt als in den Ländern Westafrikas. Einige werden die Bilder von Kindersoldaten, toten Zivilisten und systematischen Gräueln aus den Nachrichten kennen – und doch gibt es nur wenige bekannte Filme, die die grausigen Konflikte der Region aufgreifen. Eine Ausnahme ist der gefeierte und verstörende Beasts of No Nation auf Netflix.

Der Netflix-Kriegsfilm Beasts of No Nation erzählt vom Schicksal eines Kindersoldaten

Beasts of No Nation dreht sich um den kleinen Jungen Agu (Abraham Attah), der mit seiner Familie in einem westafrikanischen Dorf aufwächst. Nach einem Umsturz machen Rebellen und Regierungssoldaten Agus Heimat zu einem Schlachtfeld. Seine Mutter und Geschwister verschwinden, sein Vater wird erschossen, Agu flieht.

Traumatisiert irrt er eine Weile durch den Dschungel, bis er auf die Rebellenarmee des Kommandanten (Idris Elba) und deren Kindersoldaten trifft. Die Truppe macht ihn durch ein grausames Ritual zu einem der ihren. Gemeinsam mit seinem Kameraden Strika (Emmanuel Nii Adom Quaye) erlebt er die volle Brutalität des Krieges – und übt sie auch aus.

Schaut hier den Trailer zu Beasts of No Nation:

Beasts of No Nation - Teaser (OmdU) HD

Sieben Jahre lang arbeitete Regisseur Cary Joji Fukunaga (True Detective) laut Deadline am Drehbuch zum Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Uzodinma Iweala basiert. Creative Screenwriting zufolge befasste er sich allein sechs Jahre mit dem Bürgerkrieg in Sierra Leone, bis er auf die Vorlage von Iweala stieß. Der Konflikt wütete von 1991 bis 2002 und wird als eine Inspirationsquelle für den fiktiven Krieg in Beasts of No Nation gedient haben.

Beasts of No Nation stellte 2015 den ersten Netflix-Original-Film dar und wurde von vielen Kritiker:innen gefeiert: Auf Rotten Tomatoes etwa kommt er auf ganze 91 Prozent. Der Hollywood Reporter schreibt: "[Auf den Film] kann man nur in unterschiedlichen Maßen von Rage, Wut, Ekel, Mitleid und Empathie reagieren – und Hoffnung, wenn man ein blinder Optimist ist."

