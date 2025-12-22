Bei Netflix erwartet euch eine der besten Fantasyserien des 21. Jahrhunderts: Sie entführt euch in eine umwerfend schöne Welt

Nicht jedes Team, das einen absoluten Fantasy-Meilenstein zu verbuchen hat, kann diesen Erfolg mal eben wiederholen. Die Macher:innen von dieser Serie bei Netflix allerdings schon.

Das Team hinter dieser Serie, die mit fliegenden Fahnen in unsere Liste der besten Fantasyserien des 21. Jahrtausends einzog, hat bereits ein gigantisches Epos zu verbuchen. Die Macher:innen prägten eine ganze Generation und setzten neue Standards, wenn es um Serien in diesem speziellen Genre geht. Und dann taten sie genau das in Zusammenarbeit mit Netflix einfach noch einmal.

Avatar – Der Herr der Elemente findet sich in zahllosen Favoritenlisten für Fantasyserien, für fantastisch geschriebene Charaktere, unerreichtes Worldbuilding und einzigartige Geschichten. Man sollte nicht meinen, dass man danach einfach noch eine – völlig andere, aber genauso detaillierte und einzigartige – Welt erschaffen kann. Doch dann kam Der Prinz der Drachen.

In Der Prinz der Drachen muss ein ungleiches Trio bei Netflix die Welt vor einem verheerenden Krieg bewahren

Über Jahrhunderte hinweg hat sich eine tiefe Kluft zwischen der Welt der Menschen und der magischer Kreaturen und Elfen aufgetan. Alles begann mit der Entdeckung dunkler Magie durch menschliche Magier, die das natürliche Gleichgewicht ins Chaos stürzen sollte. Endgültig wurde die Spaltung durch die Tötung des letzten Drachenkönigs und die Zerstörung seines Eis.

Seither herrscht feindselige Trennung der Menschen und anderen Lebewesen. Die Prinzen Ezran und Callum wachsen im Menschenkönigreich auf und wissen noch erstaunlich wenig darüber, was für Abenteuer jenseits der Grenzen auf sie warten. Doch dann geht es plötzlich Schlag auf Schlag.

Es kommt zu einem Attentat auf Ezrans Vater, den König. Plötzlich finden sich die zwei Jungen auf derselben Seite wieder wie eine der Assassinen, der jungen Elfe Rayla. Schnell müssen sie feststellen, dass sie alle drei Dinge beigebracht bekamen, die so nicht stimmen. Und als sie dann noch auf das intakte letzte Drachenei stoßen, liegt mit einem Mal das Schicksal der ganzen Welt in ihren Händen.

Noch ein Streaming-Tipp: Ein einmaliger Film, der direkt ins Herz trifft

Der Prinz der Drachen bei Netflix baut eine Welt auf, die ihresgleichen sucht

Nur selten bekommen wir heute noch Fantasywelten, die komplett auf eigenen Beinen stehen und zu 100 Prozent unverwechselbar sind. Meist müssen wir dazu die großen Franchises besuchen, von Herr der Ringe bis hin zu Harry Potter. Doch hin und wieder entsteht so etwas wie diese Serie hier, in der man sich nur zu gerne verliert – und die wie ihre Konkurrenten das Zeug zum jährlichen Feiertagsklassiker hat.

Bereits in den ersten Episoden wird klar, dass das hier etwas ganz Besonderes ist: Jede Kreatur, jede Prise Magie ist einzigartig und weckt unsere Neugier. Mit jeder Episode kann man es kaum erwarten, mehr davon aufzudecken und die blinden Flecken auf der Weltkarte zu füllen. Das bietet Abenteuer-Aufbruchsstimmung und eine tiefe Faszination, die uns bis zum Ende nie mehr loslässt.

Der Prinz der Drachen bietet die perfekte Mischung aus verspielter Märchenhaftigkeit und riesigem, ernstem Hintergrund für ein weltumspannendes Epos. Humorspitzen würzen düstere Entwicklungen, kindliche Entdeckerfreude verbindet sich mit Monstern, Korruption und gigantischen Themen. Und vor diesem Hintergrund freunden wir uns auch noch mit Figuren an, die liebevoller kaum gemacht sein könnten.

Wer dieses wunderbare Gesamtpaket noch nicht erlebt hat, kann Der Prinz der Drachen bei Netflix streamen.

