Bei Netflix gibt es einen großartigen Stranger Things-Ersatz, dessen Rätsel ihr erst nach 3 Staffeln löst

Streaming-Tipp für Stranger Things-Fans: Netflix bietet in 3 Staffeln spannendes Nervenfutter für alle, die gerne düstere Rätsel lösen und fantastische Abenteuer erleben.

Eine abwechslungsreiche Mischung aus Coming-of-Age-Drama, Fantasy und Mystery bietet die Serie Locke & Key bei Netflix. Drei jugendliche Held:innen stoßen in dieser genialen Stranger Things-Alternative auf ein unglaubliches Erbe und müssen sich magischen Herausforderungen stellen, um ein lange gehütetes Familiengeheimnis zu ergründen.



Mystery wie bei Stranger Things: Darum geht's in der Fantasy-Serie Locke & Key bei Netflix

Nach der rätselhaften Ermordung ihres Vaters Rendell Locke (Bill Heck) ziehen die Geschwister Kinsey Emilia Jones), Tyler (Connor Jessup) und Bode (Jackson Robert Scott) mit ihrer Mutter Nina (Darby Stanchfield) in das Familienanwesen der Lockes, auch bekannt als Key House. Hier angekommen stellen die Jugendlichen schnell fest, dass einige Geheimnisse in dem alten Gemäuer auf sie warten.

Wer ist die unheimliche Frau, die in dem Brunnen auf dem Anwesen lebt? Welche Bedeutung haben die mysteriösen Schlüssel, die plötzlich auftauchen? Und was hat ihr Vater mit all dem zu tun?

Hier könnt ihr den Trailer zu Locke and Key schauen:

Locke & Key - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der Weg ist das Ziel und führt durch etliche Mysterien im Key House, bei dem die Jugendlichen auf geheimnisvolle Schlüssel stoßen, die ihnen übersinnliche Kräfte verleihen. Der Überall-Schlüssel beispielsweise führt an jeden beliebigen Ort. Der Gestalt-Schlüssel befähigt dazu, das Aussehen beliebig zu verändern. Der Kopf-Schlüssel ermöglicht den Eintritt in das Innenleben einer Person, allen voran zu ihren Erinnerungen.

Schnell müssen Kinsey, Tyler und Bode feststellen, dass sie nicht die Einzigen sind, die sich auf die Suche nach den Schlüsseln begeben. Ihre Gegenspieler:innen sind alles andere als menschlich und schrecken vor nichts zurück, um an die magische Macht der Schlüssel zu gelangen.

Zum Weiterlesen: Alle Schlüssel aus Locke and Key bei Netflix erklärt

Locke and Key: Gefährliche Rätsel-Jagd auf Netflix für all jene, die düstere Fantasy mit Mystery-Feeling lieben

Was der Serie besonders gut gelingt, ist es, Folge für Folge das spannende Geheimnis um die magischen Schlüssel aufzubauen. An der Seite von Kinsey, Tyler und Bode darf das Publikum die düsteren Winkel von Key House erkunden und die fantastischen Fähigkeiten der Schlüssel ausprobieren. Locke & Key wird dadurch niemals langweilig, sondern wartet immer mit einer neuen Entdeckung auf, die zum Rätselraten animiert.

Die Macht der Schlüssel ist nicht zu unterschätzen und bringt die Jugendlichen häufig in Gefahr. Gleichzeitig lauern in den Schatten des Familienanwesens finstere Kreaturen, die es ebenfalls auf die mächtigen Schlüssel abgesehen haben und bereits skrupellose Pläne schmieden.

Je näher sie dem Geheimnis der Schlüssel kommen, desto mehr erfahren die Geschwister über sich selbst. Schon bald verwandelt sich das Lösen der Rätsel um das magische Erbe in ein gefährliches Fantasy-Abenteuer, bei dem Schönheit und Schrecken, Wunder und Gefahr oft nah beieinander liegen. Hier könnt ihr genauso viel staunen und mitfiebern wie bei Stranger Things.

Wo gibt's Locke & Key zu streamen?

Die Serie feierte ihre Premiere am 7. Februar 2020 auf Netflix und ist dort mit 3 Staffeln im Abo enthalten. Insgesamt erwarten euch 28 spannende Episoden.

