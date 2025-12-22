Bei Netflix gibt es über 7 Stunden Action-Marathon mit einer Kultreihe, die immer noch endlos Spaß macht

Ihr braucht noch Action-Unterhaltung für den Start ins neue Jahr? Oder wollt einfach in Nostalgie schwelgen? Dann ab zu Netflix. Dort gibt es vier Filme, die richtig Laune machen.

Nicht alles, was in den 80ern Spaß gemacht hat, ist auch gut gealtert. Oder funktioniert noch, wenn man Jahre später noch ein Sequel anhängt. Oder ist auch beim zwanzigsten Mal noch witzig. Sollte das alles trotzdem zutreffen, hat man es schon fast mit einem Hollywoodwunder zu tun.

Ganz in diesem Sinne können wir die Beverly Hills Cop-Reihe, die in ihrer Gänze bei Netflix streamt und vor zwei Jahren sogar mit einem überraschend guten vierten Teil erweitert wurde, immer noch guten Gewissens empfehlen. Gute sieben Stunden umfassen die vier Filme – und jede einzelne davon macht einfach Freude.

In Beverly Hills Cop deckt Eddie Murphy als unkonventioneller Ermittler Fälle auf

Axel Foley (Eddie Murphy) ist ein helles Köpfchen und ein effizienter Ermittler für die Polizei von Detroit. Nur wird ihm ebendieses helle Köpfchen immer wieder zum Verhängnis. Er hat einen Hang dazu, die Regeln ein bisschen zu kreativ auszulegen und sich und andere damit in Schwierigkeiten zu bringen. Als ein Fall böse aus dem Ruder läuft, beginnt er, auf eigene Faust zu ermitteln.

Seine Suche nach dem Täter führt ihn bis nach Los Angeles. Dort macht er sich direkt bei den Kollegen vom LAPD unbeliebt. Offiziell macht er einfach nur Urlaub. Inoffiziell glaubt ihm das kein Schwein und die Polizisten William Rosewood (Judge Reinhold) und John Taggart (John Ashton) werden auf ihn angesetzt, um sicherzustellen, dass er keinen Unsinn anstellt. Wovon sich Axel natürlich nicht aufhalten lässt.

Von diesem ersten Kennenlernen an sollen Axel, Taggart und Rosewood zum Trio Infernale werden – unkonventionelle Partner und sogar Freunde. Dem ersten chaotischen Fall folgen schließlich noch drei weitere, nicht immer in derselben Kernbesetzung, aber immer mit jeder Menge Verwirrungen, verrückten Ideen und abgefahrenen Actionmomenten.

Die Beverly Hills Cop-Reihe bei Netflix ist auch heute noch ein Muss für Actionfans

Man kann es nicht anders sagen: Beverly Hills Cop ist Kult. Und das völlig zu Recht. Man muss schon einen Defekt an den Spaßgenen haben, wenn man sich nicht vom verschmitzten Grinsen Axel F.s anstecken lassen kann. Oder den auch heute noch mitreißenden Actionsequenzen und dem herrlichen 80er-Synthesizer-Soundtrack nichts abgewinnen kann.

Zugleich haben die Filme, bis hin zum 2024 sehr spät hinzugefügten Sequel, allesamt das Herz am rechten Fleck. Das schlägt sich in der liebenswürdigen Dynamik zwischen Axel und seinen verschieden gearteten Partner:innen nieder, aber auch in den vielen kleinen Details und Gags in jeder Szene. Alles fügt sich organisch, authentisch und mit jeder Menge Freude am Filmemachen zusammen.

Manchmal ist die Rechnung eben ganz simpel. Eddie Murphys Charisma besticht auch vierzig Jahre später noch wie am ersten Tag, die Action kracht nach wie vor und ein bisschen Beverly Hills-Hitze im kalten Winter tut ohnehin gut. Wer sich damit eine siebenstündige Auszeit vom Wahnsinn zum Jahresende oder -beginn gönnen will, kann das jetzt bei Netflix mit der gesamten Reihe tun.

