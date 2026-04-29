Bei Netflix hat gerade eine neue Big Bang Theory-Serie die Charts erobert: Fans kennen sie vielleicht noch gar nicht

Nach der Prequel-Serie Young Sheldon streamt bei Netflix jetzt die 1. Staffel eines weiteren TBBT-Ablegers komplett im Abo. Viele Fans lassen sich das offensichtlich nicht entgehen.

Über 12 Staffeln hat sich The Big Bang Theory den Ruf einer der beliebtesten Sitcoms überhaupt erarbeitet. Neben der Originalserie wurde der Nerd-Kosmos auch noch mit der Prequel-Serie Young Sheldon erweitert, die sich um die Kindheit der ikonischen Jim Parsons-Figur dreht. Nach 7 Staffeln hat auch dieses Spin-off mittlerweile ein Ende gefunden. Trotzdem lebt das TBBT-Franchise weiter.

Eine Young Sheldon-Fortsetzung wurde letztes Jahr erstmals im deutschen Free-TV ausgestrahlt und ist seit gestern bei Netflix mit der kompletten 1. Staffel verfügbar. Die Rede ist von Georgie & Mandy, die direkt Platz 2 der Serien-Top-10 des Streamers erobert hat.

Neue TBBT-Serie in den Netflix-Charts: Darum geht es in Georgie & Mandy

In dem The Big Bang Theory-Ableger stehen Sheldons Bruder Georgie (Montana Jordan) und seine Frau Mandy (Emily Osment) im Mittelpunkt der Handlung in den 90ern. Als frisch verheiratetes Ehepaar mitsamt Nachwuchs zieht die kleine Familie bei Mandys Eltern ein, wo allerlei Alltagschaos auf die Figuren wartet.

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand 29. April 2026):

Die 1. Staffel des Big Bang Theory-Ablegers Georgie & Mandy umfasst insgesamt 22 Folgen, die alle seit dem 28. April im Netflix-Abo verfügbar sind.

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Wie geht es nach Georgie & Mandy Staffel 1 weiter?

Fans dürfen sich auf gesicherten Nachschub freuen, denn eine 2. Season von Georgie & Mandy wurde in den USA bereits ausgestrahlt. Wann und wie sie in Deutschland zu sehen ist, steht aktuell noch nicht fest.

Neben der Originalserie, Young Sheldon und Georgie & Mandy startet im Juli bei dem Streaming-Dienst HBO Max außerdem noch eine neue Serie aus dem TBBT-Franchise. Stuart Fails to Save the Universe wird eine abgefahrene Sci-Fi-Produktion, in der Nebenfiguren wie Stuart Bloom (Kevin Sussman) in einem Multiversum wieder für Ordnung sorgen müssen.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.