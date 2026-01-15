Bei Netflix könnt ihr eine spannende Thriller-Serie streamen, für die ihr nur einen Abend braucht

Wer von spannenden Miniserien bei Netflix nicht genug bekommt, sollte einen Blick auf diese abgründige Thriller-Serie voller Twists werfen.

Bei Netflix gehen Miniserien immer wieder durch die Decke, da sie kurzfristige Spannung versprechen, für die man oft nur einen langen Nachmittag oder Abend einplanen muss. Aktuell dominieren beispielsweise Titel wie His & Hers, Suche mich nicht und Land der Sünde in diesem Format die Top 10 des Streamers. Falls ihr noch einen aktuellen Netflix-Serientipp dieser Art sucht, solltet ihr mal einen Blick auf Sie weiß von dir von 2021 werfen.

Thriller-Miniserie bei Netflix: Darum geht es in Sie weiß von dir

Die britische Produktion basiert auf einem Roman von Autorin Sarah Pinborough, der im Original den Titel Behind Her Eyes trägt. Im Buch wie in der Netflix-Adaption beginnt die alleinerziehende Mutter Louise (Simona Brown) eine Affäre mit einem verheirateten Mann, der sich schnell als ihr neuer Chef David (Tom Bateman) entpuppt. Während sie auch mit dessen Ehefrau Adele (Eve Hewson) befreundet ist, weiß Louise bald nicht mehr, ob sie als Sekretärin in ein gefährliches Spiel von dem Psychiater verwickelt wird.

Sie weiß von dir umfasst insgesamt sechs Episoden, die jeweils zwischen 46 und 50 Minuten lang sind. Die Miniserie eignet sich also wieder perfekt für kurzfristige Binge-Unterhaltung. Die ist nicht nur durch die dramatische Thriller-Story garantiert, sondern auch durch mehrere riesige Twists, die an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden. Die zentrale Auflösung von Sie weiß von dir dürften jedenfalls die wenigsten vorab erahnen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.