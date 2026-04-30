Bei Netflix könnt ihr einen der besten Sci-Fi-Filme überhaupt streamen: Der Macher wurde auf 23 Millionen verklagt, weil die Geschichte geklaut sein soll

Einen der besten, witzigsten und unterhaltsamsten Sci-Fi-Filme könnt ihr euch bei Netflix ansehen. Die Macher wurden verklagt, weil einiges geklaut sein soll.

Leeloo Dallas Multipass! Das fünfte Element hat auch heute nichts von seinem Humor, seinem abgefahrenen Look und dem puren Spaß eingebüßt. Dabei wurde den Macher:innen vorgeworfen, einiges davon schlicht geklaut zu haben.

Ihr könnt euch den gut gealterten Sci-Fi-Streifen bei diesen Streaming-Anbietern und im Netflix-Abo ansehen.

Darum geht's in dem Sci-Fi-Meisterwerk Das fünfte Element bei Netflix

Nicht weniger als das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel. Und nur ein Mann kann die Erde retten: Bruce Willis als Korben Dallas, seines Zeichens abgehalfterter Taxifahrer mit einer ganzen Menge an Problemen. Aber allein schafft er das doch nicht ganz, im Gegenteil. Er benötigt und bekommt Hilfe vom fünften Element höchstpersönlich (Milla Jovovich), das sich allerdings erst einmal an seinen menschlichen Körper gewöhnen muss.

Was folgt, ist ein unglaublich chaotisches wie liebenswertes Abenteuer, das die beiden zusammen mit einem Priester auf ein futuristisches Kreuzfahrtschiff verschlägt. Zudem bekommen sie es mit dem Oberfiesling Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman) und seinen Schergen zu tun. Und wer auch nicht fehlen darf: Chris Tucker!

Sci-Fi-Skandal: Das fünfte Element-Macher:innen wurden wegen Plagiatsvorwürfen verklagt

Weil es in Das fünfte Element angeblich so viele große Ähnlichkeiten zum legendären Comic The Incal von Alejandro Jodorowsky und Jean "Moebius" Giraud gibt, haben die Menschen hinter der Graphic Novel die Verantwortlichen hinter dem Kinoprojekt verklagt.

Es gibt zwar durchaus das eine oder andere Element, das in beiden Werken vorkommt, aber den Comic-Machern war mit ihrer Klage kein Erfolg vergönnt. Die Ähnlichkeiten seien so klein, dass sowohl Jodorowskys als auch Girauds Klagen abgewiesen wurden (via: ToutenBD) . Sie wollten insgesamt um die 23 Millionen Euro.

Besonders kurios wirkt in diesem Zusammenhang, dass der Comiczeichner Jean "Moebius" Giraud sogar selbst am Design von Das fünfte Element beteiligt war. Sein Name taucht als Designer in den Credits auf und er soll viel für Regisseur Luc Besson gezeichnet haben (via: IMDb ).

Zusätzlich gibt es auch noch einige Parallelen zwischen Frank Herberts Dune-Roman und Jodorowskys Incal. Womöglich war der Autor und Filmemacher so enttäuscht über seine nicht zustande gekommene Dune-Verfilmung, dass er einige Ideen von Frank Herbert kurzerhand in The Incal einfließen ließ.