Bei Netflix läuft Guy Ritchies bester Film und es gibt sogar eine Serie dazu, die ihr bestimmt nicht kennt

Guy Ritchie hat recht viele Gangsterfilme gedreht, aber der hier ist laut den Bewertungen der Moviepilot-Community sein bester und sogar bei Netflix. Auch Jason Statham ist dabei.

Solltet ihr heute Abend noch nichts vorhaben und auf Gangsterfilme oder Guy Ritchie, Humor und Action stehen, seid ihr hier genau richtig. Der von der Moviepilot-Community am besten bewertete Film des Regisseurs Snatch - Schweine und Diamanten steht bei Netflix zum Streamen bereit. Falls ihr ihn noch nicht kennt, müsst ihr auf jeden Fall einschalten.

Der beste Guy Ritchie-Filme: Darum geht's in Snatch mit Jason Statham, Brad Pitt und Co.

Snatch verfolgt drei verschiedene Handlungsstränge, die zunächst scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Aber selbstverständlich treffen die Protagonisten der Geschichten nach einigen Irrungen und Wirrungen aufeinander und der Guy Ritchie-Film endet im ganz großen, aber stets höchst unterhaltsamen Chaos.

Da wäre etwa der kleinkriminelle Boxpromoter illegaler Kämpfe: Turkish (Jason Statham), der den extrem nuschelnden One Punch Mickey (Brad Pitt) für einen Kampf anheuert, dessen Ausgang im Voraus schon feststehen soll.

Dann gibt es da noch den spielsüchtigen Juwelendieb Franky Four Fingers (Benicio del Toro), dem ein extrem wertvoller Diamant gestohlen wurde. Last, but not least mischen auch die russische Mafia, Bullet Tooth Tony (Vinnie Jones) sowie Sol, Vince und Boris mit.

Ja, es gibt eine Snatch-Serie, in der ein Harry Potter-Star mitspielt

Ähnlich wie bei dem neueren Film The Gentlemen und der Serie, die dazugehört und ebenfalls The Gentlemen heißt, gibt es auch zu Snatch eine Serie aus Großbritannien. Die ist allerdings 17 Jahre nach dem Film entstanden und basiert zwar auf dem Guy Ritchie-Streifen, muss aber vollständig ohne den Regisseur auskommen.

Snatch - S01 Trailer 2 (English) HD

In der Snatch-Serie spielt dafür Rupert Grint mit, den die allermeisten von euch höchstwahrscheinlich als Ron Weasley aus den Harry Potter-Filmen kennen. Die Serie kommt mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,5 Punkten bei Weitem nicht so gut bei der Moviepilot-Community weg wie die Filmvorlage mit ihrem Durchschnitts-Score von 7,9 – die beste Guy Ritchie-Wertung überhaupt.

Die Serie streamt leider nicht bei Netflix, ihr könnt die 10 Folgen aber zum Beispiel bei Apple TV oder Amazon leihen. Hier wollen wir euch aber ohnehin den Film – bei Netflix – ans Herz legen.

Dieser Artikel wurde erstmals 2024 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.