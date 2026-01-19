Bei Netflix streamt das Serienkiller-Meisterwerk schlechthin: Selten waren 15 Minuten Auftritt im Film prägender

Anthony Hopkins brauchte nur eine Viertelstunde, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen und einen Oscar einzuheimsen. Bei Netflix lehrt er als Serienkiller auch heute noch das Fürchten.

Das Bild eines Totenkopfschwärmers reicht aus, um den Film zu erkennen: Das Schweigen der Lämmer von Regisseur Jonathan Demme gehört unbestreitbar zu den großen Klassikern der Filmgeschichte. Dazu beigetragen hat vor allem die furchterregende Figur des Kannibalen, Hannibal Lecter. 1991 feierte Anthony Hopkins’ Darstellung des gruseligen Serienmörders Premiere und ist aktuell auf Netflix zu sehen.

Darum geht’s in Das Schweigen der Lämmer bei NetflixEine Reihe von Morden an jungen Frauen sorgt beim FBI für Furore. Zum Täter, von allen nur “Buffalo Bill” (Ted Levine) genannt, gibt es noch keine Spur, doch es werden immer mehr gehäutete Opfer gefunden. Agentin Clarice Starling (Jodie Foster), eigentlich noch in der Ausbildung, wird auf den Fall angesetzt. Sie soll den inhaftierten Serienmörder Dr. Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), auch bekannt als "Der Kannibale", zu einer Mithilfe bei der Suche nach dem aktuellen Mörder bewegen.

Doch Lecter lässt sich nicht so einfach zur Unterstützung der Leute bewegen, die ihn hinter Schloss und Riegel gebracht haben. “Quid pro quo” – der ehemalige Psychiater erwartet eine Gegenleistung. Clarice soll für jede hilfreiche Information zum Fall eine persönliche Information über sich selbst preisgeben. Genau davor hat der Gefängnisdirektor sie gewarnt: “Sie wollen doch nicht Hannibal Lecter in Ihrem Hirn haben?” Doch Clarice ist fest entschlossen, den Serienkiller Buffalo Bill zu fassen, bevor er wieder töten kann.

Zwei Schauspieler im Oscar-Regen – doch am Filmset hatten sie Angst voreinander

Besonders in Erinnerung bleibt uns Anthony Hopkins’ Darstellung des Soziopathen Dr. Lecter. Sein starrer Blick, der sich immer wieder direkt in die Kamera und auch in die Augen der Zuschauer:innen bohrt, lässt nicht nur Clarice Starling zittern. Psychospielchen, die von der Nachahmung ihres Akzents bis hin zu gezielten Fragen über ihre Kindheit reichen – Anthony Hopkins stellt in der Rolle des hochintelligenten Soziopathen sein gesamtes Können unter Beweis. Jeder Satz sitzt. Bloß knappe fünfzehn Minuten lang ist er zu sehen und diese überraschend kurze Zeit reicht völlig aus, um ein gesamtes Genre zu prägen. Mit seiner Leistung landete er im Guinness-Buch der Rekorde . Noch nie hat jemand für weniger Screentime einen Oscar bekommen.

Schon bei der ersten Drehbuchlesung habe Hopkins ihr Angst gemacht, erzählte Jodie Foster vor einigen Jahren in der Graham Norton Show : “Ich habe ihn gemieden.” Erst am letzten Tag seien sie ins Gespräch gekommen und Hopkins habe erzählt, dass er sich ebenso vor ihr gefürchtet hätte. Immerhin gewann Foster unmittelbar vor den Dreharbeiten mit nur 27 Jahren einen Oscar für das Gerichtsdrama Angeklagt.

Für Das Schweigen der Lämmer erhielt Hopkins 1992 seinen ersten Academy Award – und Foster ihren zweiten. Insgesamt wird der Film an jenem Abend fünfmal ausgezeichnet: für den Besten Film, die Beste Regie, den Besten Hauptdarsteller, die Beste Hauptdarstellerin und das Beste Drehbuch. Bis heute ist es der dritte und letzte Film, dem es gelungen ist, in den fünf wichtigsten Kategorien, den sogenannten Big Five, bei den Oscars abzuräumen.

Mittlerweile hat der Klassiker, der auf dem gleichnamigen Buch von Thomas Harris basiert, Fortsetzungen und Prequels erhalten. Hannibal Lecter mit seiner Gesichtsmaske ist zu einem ikonischen Motiv in der Popkultur geworden, dem viele Filmschaffende nacheifern. Das Original bleibt ein Meisterwerk, das ihr aktuell bei Netflix im Abo streamen könnt.