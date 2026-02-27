Bei Netflix streamt eine packende Miniserie über reales Unglück: Sie beginnt und endet an einem Abend

In der Ostsee gerät 1993 eine Fähre in einen Sturm, der verzweifelte Familien zurücklässt. Dieser aufwendig produzierte Streaming-Tipp widmet sich einem der größten Schiffsunglücke Europas.

2019 sorgte die packende HBO-Serie Chernobyl für Aufsehen, als sie eine der größten Katastrophen Europas in eine preisgekrönte Serie verwandelte und das schwere Reaktorunglück einer neuen Generation nahebrachte. Mit einer ähnlichen Erzählweise und hochwertiger Produktion sorgt auch Netflix' Miniserie Heweliusz (2025) für Hochspannung. In fünf Folgen widmet sie sich einem der schwersten Schiffsunglücke der modernen Geschichte.

Heweliusz erzählt reales Schiffsunglück in fünf Folgen

Das Fährschiff Jan Heweliusz befindet sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar 1993 auf dem Weg vom polnischen Swinemünde zum schwedischen Ystad. Doch vor der Insel Rügen gerät das Schiff in einen verheerenden Orkan. Trotz Notruf gestaltet sich die Rettung im Sturm als fast unmögliches Unterfangen und für die 64 Menschen an Bord beginnt ein Überlebenskampf in der eiskalten Ostsee.

Doch nach dem Unglück geht der Albtraum für die wenigen Überlebenden und die vielen Angehörigen der Opfer weiter. Denn die Ermittlungen werden eingeleitet, um die Ursache für das Kentern der Heweliusz herauszufinden. Vor Gericht kollidieren schließlich die Schuldzuweisungen, wobei sich die verzweifelten Angehörigen gegen die mächtige Reederei stellen müssen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen.



Heweliusz fesselt mit emotionaler Handlung und dramatischen Szenen

Heweliusz fesselt ab der ersten Sekunde und bringt einem mit beeindruckenden Szenen die Ereignisse erschreckend nah. Im Rettungsboot und auf offener See spielen sich dramatische Szenen ab, die schon beim Zuschauen für so viel Spannung sorgen, dass sich einem der Magen umdreht. Da ist es gut, dass die Szenen der verhängnisvollen Nacht portioniert serviert werden und sich auf die fünf Folgen verteilen.

Neben den Zeitsprüngen sorgt auch eine multiperspektivische Erzählweise für eine umfassende Betrachtung des Unglücks. So erleben wir die Traumata der Überlebenden, die Nachwirkungen für die Angehörigen und den Gerichtsprozess, aus dessen Verantwortung sich die Reederei mit allen Mitteln ziehen will.

Die hochwertige Produktion war ein regelrechtes Mammutprojekt. Laut Deadline arbeiteten 120 Schauspieler:innen und 3.000 Statist:innen daran, die Crew umfasste 140 Mitarbeiter. Gefilmt wurde in und um Polen herum in 70 Drehorten, was Heweliusz nicht nur zu einer der ambitioniertesten Produktionen Polens, sondern ganz Europas macht.

Auch wenn sich die Serie nah an den Ereignissen des wahren Unglücks orientiert, bei dem 55 Menschen ums Leben kamen, werden sich einige erzählerische Freiheiten gelassen. Gerade wenn es um die Ursache geht, verwebt die Serie Fragen, die eher mit dem Schiffsunglück der Estonia 1994 in Verbindung stehen, die bis heute für Spekulationen sorgen. Einiges ist also frei erfunden, dennoch trifft Heweliusz den wahren Kern des Unglücks und geht mit der emotionalen Erzählweise unter die Haut.