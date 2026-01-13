Bei Netflix streamt eine spannende Thriller-Serie: Sie beginnt und endet an einem Nachmittag

Wenn ihr bei Netflix auf der Suche nach einer guten Thriller-Serie zum Bingen seid, solltet ihr unbedingt bei diesem spannenden Krimi vorbeischauen. Hier wird sechs Stunden Spannung geboten.

Früher kamen Serien oft mit so vielen Episoden pro Staffel daher, dass es eigentlich unmöglich war, an einem Abend durch die ganze Handlung zu kommen. Dank Netflix und Co. erreichen uns jedoch immer mehr kürzere Serien und Staffeln, die man in wenigen Stunden durchschauen kann. Dazu gehört auch Der Kastanienmann.

Vor fünf Jahren startete der dänische Thriller bei Netflix im Streaming-Abo und stürmte sofort die Charts. Mit sechs Episoden, die zwischen 52 und 59 Minuten gehen, kommt der Nordic Noir auf eine Gesamtlänge von knapp sechs Stunden. Wenn ihr also zeitig beginnt, könnt ihr die Staffel an einem Nachmittag oder Abend schauen.

Thriller-Tipp bei Netflix: In Der Kastanienmann wütet ein Serienkiller seit 30 Jahren in Dänemark

Der Kastanienmann beginnt direkt mit einem unfassbaren Verbrechen: Im Jahr 1987 entdeckt ein Polizist auf einem abgelegenen Bauernhof drei Leichen sowie zwei verletzte Kinder. Als er in den Keller des Hauses geht, findet er dort Kastanienmännchen. Er soll den Keller jedoch nicht lebend verlassen, um von seinem Fund zu berichten.

Als die Ermittlerin Naia Thulin (Danica Curcic) und ihr Kollege Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard) drei Dekaden später auf einem Spielplatz in einem Vorort von Kopenhagen neben einer verstümmelten Leiche auch ein Kastanienmännchen finden, haben sie somit keine Ahnung, dass sie sich in die Welt eines Serienkillers begeben.



Der Kastanienmann erzählt eine der Krimigeschichten, die von ihren kühlen Bildern lebt und uns immer tiefer in einen rätselhaften Fall zieht, dessen Ausmaß erst in den letzten Zügen der Serie deutlich wird – und das auf überaus schockierende Weise. Basieren tut diese Geschichte auf dem gleichnamigen Roman von Søren Sveistrup.

Der Kastanienmann liefert fesselnden Nordic Noir, auch wenn die Serie nicht bahnbrechend ist

In seiner Besprechung bei IndieWire urteilte Kritiker Steve Greene zum Start: "Düster, elegant und voller Wendungen – diese Staffel mit sechs Episoden fühlt sich an wie ein Flughafenkrimi, der einen auch dann fesselt, wenn er frustrierend ist." Die Moviepilot-Community ist ebenfalls überzeugt und vergibt im Schnitt 7,2 von 10 Punkten.

Jetzt könnt ihr euch selbst ein Bild von der Serie machen, die bald sogar eine Fortsetzung erhält. Seit 2024 ist bekannt, dass Netflix eine 2. Staffel von Der Kastanienmann in Auftrag gegeben hat. Die soll noch dieses Jahr ihre Premiere feiern und erneut sechs Episoden umfassen. Damit ist der nächste Thriller-Binge gesichert.