Bei Netflix streamt eine Stephen King-Verfilmung, die viele nicht kennen: Es geht um ein furchtbares Verbrechen

Stephen King lieferte schon die Vorlage für einige Horrorklassiker, aber den folgenden Streaming-Tipp bei Netflix habt ihr bestimmt nicht auf dem Schirm – obwohl sowas wie ein King-Stammdarsteller mitspielt.

An Romanen wie Shining, Friedhof der Kuscheltiere oder Es haben sich schon mehrere Filmemachende abgearbeitet. Doch einige der besten Adaptionen von Stephen King-Stoffen basieren auf kürzeren Geschichten des Horrormeisters. Man denke nur an Stand by Me oder Die Verurteilten. Selbst auf beschränktem Raum und mit begrenzten Handlungsorten und Figuren kann King tief ins Grauen der amerikanischen Seele herabblicken.

So geschieht es auch in der Novelle 1922, die im Sammelband Zwischen Nacht und Dunkel erschienen ist (bei Amazon* ). 2017 wurde die Geschichte verfilmt und als 1922 direkt bei Netflix veröffentlicht. Falls ihr das 102-minütige Horrordrama nicht mitbekommen habt, seid ihr entschuldigt. Damals gab es nämlich eine ganze Flut von King-Verfilmungen.

Die Stephen King-Adaption auf Netflix findet das amerikanische Grauen in Mitten einer Familie

Landwirt Wilfred James (Thomas Jane aus Der Nebel) bewirtschaftet in Nebraska gemeinsam mit seiner Gattin Arlette (Molly Parker) und Sohn Henry (Dylan Schmid) sein Anwesen. Seit Generationen befindet sich das Land im Besitz seiner Familie, ergänzt durch weitere 100 Hektar, die Arlette von ihrem Vater hinterlassen wurden. Arlette liebäugelt jedoch damit, ihren Anteil zu veräußern, um ein neues Leben in Omaha zu beginnen – ein Plan, der Wilfreds Existenz bedroht, da sein Teil des Landes ohne die zusätzlichen Flächen nicht rentabel wäre.

Getrieben von der Sorge um seine Berufung als Landwirt, stiftet Wilfred seinen Sohn dazu an, Arlette aus dem Weg zu räumen. Doch die Bluttat fordert ihren Tribut: Wilfred wird von Visionen geplagt und glaubt fest daran, dass seine verstorbene Frau immer wieder aus ihrem Grab emporsteigt.

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Ekel und Grusel wechseln sich in dem Horrordrama bei Netflix ab

Bei der Kritik kam der Netflix-Film gut an, wie 92 Prozent beim Aggregator Rotten Tomatoes andeuten. Beim Slant Magazine schrieb Chuck Bowen zur Premiere:

[Regisseur] Hilditch verweilt bei sonnenverbrannten Landschaften, die gleichzeitig die Schönheit und die Heuchelei Amerikas verkörpern – ein Land der Freien, das auf Sexismus, Rassismus und Landraub errichtet wurde [...] Diese Pervertierung erreicht Ausmaße des Grand Guignol, wie man sie aus den Werken von Edgar Allan Poe und H.P. Lovecraft kennt, einschließlich einiger der gruseligsten und anschaulich ekelerregendsten Darstellungen von Ratten, die seit Unheimliche Begegnung im amerikanischen Kino zu sehen waren.



Bei der Moviepilot-Community sind die Reaktionen mit 5,9 Punkten durchmischter, doch EddieLomax schreibt:

1922 von Zak Hilditch ist nach Dreamcatcher und Der Nebel die bereits dritte Stephen-King-Verfilmung mit Thomas Jane in der Hauptrolle und man kann wohl sagen, als fieser Farmer hat er in dieser finsteren Moritat einen der stärksten Auftritte seiner Karriere. Das doppelbödig düstere Drama um Schuld und Sühne bietet subtilen Grusel und macht keine Gefangenen.

1922 streamt bei Netflix. Falls ihr weitere Streaming-Tipps sucht, dann kann ich euch diese Episode von Streamgestöber empfehlen, in der ich mit unserem Serienexperten Max Wieseler über die ersten Highlights des Jahres spreche:

Podcast mit erstem Serienfazit 2026: Geheimtipps, Highlights und Enttäuschungen

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Max und ich werfen einen Blick auf die großen Hits der ersten drei Monate des neuen Serienjahres und stellen euch persönliche Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps vor, die es bei Netflix, HBO Max, Disney+ und Co. zu streamen gibt.

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