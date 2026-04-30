Bei Netflix streamt jetzt das Remake eines versauten 2000er Kultfilms, das letztes Jahr im Kino zu Unrecht unterging

Im Netflix-Programm findet ihr ab sofort den ultimativen Sommerfilm, der eine Kult-Komödie der 2000er neu auflegt. Und das Remake kann sich durchaus sehen lassen.

Wie oft kann man behaupten, dass ein Remake besser ist als das Original? Auch wenn das sicherlich Geschmackssache ist und mir dabei wohl nicht jede Person zustimmen wird, breche ich diese fast unmöglich erscheinende Lanze für die Teenie-Komödie Mädchen Mädchen, die den gleichnamigen Film aus dem Jahr 2001 neu auflegt.

Das Remake ist letzten Sommer in die deutschen Kinos eingezogen und hat die Geschichte der drei Freundinnen Inken, Lena und Vicky für eine neue Generation erzählt. Falls ihr den Film auf der großen Leinwand verpasst habt, könnt ihr ihn jetzt bequem bei Netflix im Abo nachholen.

Mädchen Mädchen neu bei Netflix: Darum geht's in der Teenie-Komödie

Die 17-jährigen Freundinnen Inken (Kya-Celina Barucki), Lena (Nhung Hong) und Vicky (Julia Novohradsky) verfolgen diesen Sommer ein ganz besonderes Ziel: Sie wollen zum ersten Mal einen Orgasmus erleben. Dafür setzen die Drei alle möglichen Hebel in Bewegung.

Zwischen Inken und ihrem Freund Tim (Jason Klare) will es jedoch nicht so richtig klappen. Lena fasst hingegen all ihren Mut zusammen und spricht ihren Schwarm Nick (Jamie Lee Williams) an. Vicky holt sich statt der großen Erleuchtung zuerst mal Vaginalpilz, bevor sie eine unerwartete Begegnung mit der fiesen Chayenne (Zoë Pastelle Holthuizen) hat. Dass Inkens bester Freund Flin (Yoran Leicher) die Friendzone satt hat, könnte das Chaos nicht perfekter machen.

Mädchen, Mädchen wurde 2001 zum Kino-Hit und avancierte über die Jahre zum absoluten Kultfilm aus Deutschland. Das lag nicht zuletzt an seinen Hauptdarstellerinnen, die der Film zu großen Stars gemacht hat. Karoline Herfurth, Diana Amft und Felicitas Woll sind heute nicht mehr aus der deutschen Schauspielriege wegzudenken. Der Film erweist sich aus heutiger Sicht jedoch nicht selten als ein schwer zu ertragenes Produkt seiner Zeit, das vor allem auf der Humorebene mehr als einmal danebenhaut.

Die Neuauflage hat sich dem schwierigen Thema der weiblichen Sexualität mitsamt seinen vielschichtigen Figuren mit sehr viel mehr Sensibilität genähert – und das, ohne an Witz, Ehrlichkeit und Authentizität zu verlieren. Auch hier sitzt nicht jeder Spruch und nicht jedes Thema erhält in diesem für die breite Masse produzierten Film die Aufmerksamkeit, die es womöglich verdient gehabt hätte.

Doch macht Mädchen Mädchen besonders dank gelungenen Aktualisierungen und der drei vor Energie nur so übersprudelnden Stars Spaß, die die Teenie-Komödie zur erfrischenden Sommer-Komödie erheben. So wird Mädchen Mädchen schließlich auch zu einer runderen Version als das Original.

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Kehren Inken, Lena und Vicky zurück? Mädchen Mädchen könnte fortgesetzt werden

Während der Originalfilm mit Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe 2004 eine Fortsetzung im Kino erhielt, wurde auch mit einem Sequel für das Remake geliebäugelt, welches sich jedoch von Loft oder Liebe abgrenzen sollte. Das verrieten Regisseurin Martina Plura und Kamerafrau Monika Plura zum Kinostart von Mädchen Mädchen im Moviepilot-Interview.

Nachdem Mädchen Mädchen letztes Jahr jedoch nicht die erhofften Publikumszahlen in die Kinos locken konnte, ist aktuell fraglich, ob die Fortsetzung tatsächlich kommt. Hier heißt es also: abwarten. Solange könnt ihr Mädchen Mädchen bei Netflix im Abo streamen. Den Originalfilm findet ihr derweil im Streaming-Programm bei Disney+.