Bei Netflix streamt jetzt der irrwitzigste Sci-Fi-Thriller seit langem: Ein Dampfmann terrorisiert die Welt

Er ist nicht nur unfassbar, sondern unfassbar gefährlich. Die Rede ist vom gasförmigen Killer, nach dem der neue Sci-Fi-Thriller von Netflix benannt ist. Erfunden wurde er vom Godzilla-Schöpfer.

Manchmal erschleicht einen das Gefühl, Netflix sei fast ausschließlich für ein Normcore-Publikum gemacht, das auf einen austauschbaren Harlan Coben-Krimi nach dem anderen wartet, deren nichtssagende Titel man sich nicht mal merken kann. Jetzt haut der Streamer aber doch noch mal eine Serie raus, die maximal abgefahren klingt und sogar eine faszinierende Vorlage vorzuweisen hat.

So geht am heutigen Donnerstag, den 2. Juli, die japanisch-koreanische Koproduktion Human Vapor bei Netflix online. Ein Sci-Fi-Thriller, der auf einem obskuren Genre-Klassiker von Godzilla-Regisseur Ishiro Honda basiert. Nur sieht die erste Zusammenarbeit mit dem Traditionsstudio Toho vom Look her immer noch wie fast jede andere Netflix-Serie aus.

Human Vapor auf Netflix: Der Sci-Fi-Thriller mit dem mörderischen Dampfmann

Basierend auf dem japanischen Film The First Gas Human von 1960 erzählt die neue Netflix-Serie Human Vapor von einem außergewöhnlichen Serienkiller (Uta Uchida), der seinen Körper buchstäblich in Luft auflösen kann. So ist er in der Lage, seiner Ergreifung zu entgehen und seine Opfer aus dem Inneren heraus explodieren zu lassen.

Wen er sich als Ziel aussucht, kündigt der menschliche Nebel sogar vorher an, so sicher ist er sich, dass Kommissar Kenji Okamoto (Shun Oguri) und der Rest der Polizei nicht die geringste Chance haben, ihm das mörderische Handwerk zu legen. Die Reporterin Kyoko Kono (Yu Aoi) recherchiert unterdessen, was die ebenso ungreifbaren Motive des Mörders angeht.

Acht Episoden wurden für die 1. Staffel des Sci-Fi-Thrillers Human Vapor gedreht. Regisseur Shinzo Katayama (Gannibal) arbeitete dabei mit Drehbüchern von Autor Yeon Sang-ho (Train to Busan), der lediglich das unheimliche Konzept des Originalfilms übernahm. Die Spezialeffekte stammen aus dem Hause Shirogumi, die für ihre Arbeit an Godzilla Minus One einen Oscar erhielten.

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