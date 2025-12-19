Bei Netflix streamt jetzt die heißeste Romanze des Jahres: Sie erzählt ein ganzes Genre genial neu

Internationales Kino, zitternde emotionale Spannung und ein Genre, das dringend eine Frischzellenkur brauchte – und sie hiermit bei Netflix bekommen hat. Willkommen beim heutigen Streaming-Tipp.

Während wir darauf warten, dass draußen die Temperaturen weit genug sinken, um weiße Weihnachten zu feiern, dreht Netflix noch einmal den Hitzeregler auf Anschlag. Mit Spannung, funkensprühender Chemie und einem frischen Ansatz für ein mittelschwer klischeebehaftetes Genre.

10 Dance heißt dieses kleine Meisterwerk, das vermutlich für die meisten unter dem Radar fliegen und völlig unbeachtet bleiben wird. Umso wichtiger, ihm hier eine Bühne zu geben – oder vielmehr eine Tanzfläche. Denn diese umwerfend schöne, berührende Manga-Verfilmung entführt uns mit einem Twist in die Welt der Profitänzer:innen, der für ordentlich Reibung und Fallhöhe sorgt.

In 10 Dance bei Netflix tun sich zwei Rivalen zusammen, um für das schwierigste Tanzturnier überhaupt zu trainieren

Shinya und Shinya – gleicher Name, doch völlig unterschiedliche Persönlichkeiten und Fachgebiete. Shinya Suzuki (Ryoma Takeuchi) ist halb Kubaner, temperamentvoll und brilliert im Lateintanz. Shinya Sugiki (Keita Machida) wurde in England ausgebildet, ist unterkühlt, berechnend und Vizeweltmeister im Standardtanz. Die beiden kennen und analysieren einander nur aus der Ferne – bis jetzt.

Eines Tages fordert Sugiki Suzuki heraus: Er soll im 10 Dance Turnier gegen ihn antreten – der einzige Wettkampf, bei dem alle Tänzer sowohl Standard als auch Latein tanzen müssen. 40 Tänze, zehn verschiedene Disziplinen, ein extremer Test von Ausdauer, Technik und Willensstärke.

Suzuki willigt ein und will sich beweisen. Der Haken an der Sache: Suzuki wird Sugikis Trainer sein und umgekehrt. Dabei prallen die Egos beider Shinyas mit Anlauf aufeinander. Bis sie feststellen, wie viel sie tatsächlich voneinander lernen können und müssen. Und, wie gut sie als Tanzpartner wirklich funktionieren.

10 Dance bei Netflix ist heiß, emotional und bringt frischen Wind in ein verkitschtes Genre

Was brauchen Fans einer guten Romanze? Explosive Chemie, eine Prise Schärfe, eine Geschichte mit Fallhöhe und die richtigen Bilder und Szenen, damit die Romantik ihre Wirkung entfalten kann. 10 Dance liefert all das und verpasst dem verkitschten Tanzfilmgenre direkt noch einen neuen Anstrich, indem ausnahmsweise zwei männliche Partner zusammenfinden – was einige Dynamiken auf den Kopf stellt.

Die Anziehung zwischen unseren beiden gegensätzlichen Protagonisten ist von der ersten bis zur letzten Sekunde spürbar. Takeuchi und Machida legen ihr ganzes Herz ins Schauspiel. Übers Tanzen ergibt sich eine körperliche Ebene, die der Beziehung mehr Tiefe, aber auch Sinnlichkeit mitgibt. Und all das wird zauberhaft schön und, man kann es nicht anders sagen, sexy in Szene gesetzt.

Etwas so Dynamisches wie Tanzen richtig auf Film zu bannen, ist eine hohe Kunst. Regisseur Keishi Otomo gelingt das mühelos und mit viel Liebe zum Detail. Wenn getanzt wird, sprühen die Funken. Die ruhigen Momente dagegen dürfen atmen. Zwischen treibender Musik und spannungsgeladener Stille herrscht das perfekte Gleichgewicht. Und all das baut ein Finale auf, das schöner nicht sein könnte.

Wer über die Feiertage ein wenig Romantik oder ein packendes Tanzdrama sucht, kann 10 Dance jetzt bei Netflix streamen.