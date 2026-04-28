Pünktlich zum Feiertag kommt eine der unterhaltsamsten Serien der 2000er in den Netflix-Katalog, die es lange nur zu kaufen gab. Euch erwartet ein Feuerwerk an Gags und Gaststars, also der perfekte Zeitvertreib.

Es ist Feiertag, die Sonne scheint (hoffentlich) und ihr sucht nach einem unbeschwerten Binge, der Sorgen vertreibt und gute Laune macht? Dann macht lieber einen Umweg um den Folter-Thriller Man on Fire, der seit Donnerstag bei Netflix streamt, sondern drückt bei einem anderen Neuzugang im Katalog des Streamers auf Play. Seit heute streamt 30 Rock bei Netflix, ein waschechter Serienklassiker, der jahrelang nur in der Kaufversion zu haben war.

Die Serie mit Tina Fey und Alec Baldwin ist hierzulande nicht so bekannt wie etwa The Office oder Community, steht den beiden in Sachen Qualität aber in nichts nach. Mehr noch: 30 Rock hat eine erstaunlich hohe Gag-Dichte, die die meisten anderen Comedy-Serien in den Schatten stellt.

Die Kultserie bei Netflix stammt aus der Ära von Scrubs, Malcolm mittendrin und Arrested Development

Die Serie stammt aus einer bahnbrechenden Comedy-Ära. Damals, Anfang der 2000er, wichen immer mehr Serien vom traditionellen Sitcom-Modell ab, was man als erstes an den fehlenden Publikumslachern (aus der Konserve) erkennt. Malcolm mittendrin, Scrubs und vor allem Arrested Development zeichneten sich durch vielfältigere Schauplätze und eine abwechslungsreiche Inszenierung aus. Cutaway-Gags, wie man sie aus Animationsserien wie Family Guy kennt, sorgten für schnelle, surreale Pointen.

Das Team von 30 Rock meisterte genau dieses Feuerwerk an Lachern, das in den 22-minütigen Folgen aus allen Ecken und Enden hervorbricht. Hinter der Serie, die 2006 an den Start ging, stecken Robert Carlock und Tina Fey, die für Netflix später auch Unbreakable Kimmy Schmidt kreierten. Fey spielt Liz Lemon, Chef-Autorin einer fiktiven Sketch-Comedy des realen TV-Senders NBC, der seine Studios im 30 Rockefeller Plaza in New York hat. Hier manövriert Liz tagtäglich zwischen den Allüren ihrer besten Freundin und Kollegin Jenna Maroney (Jane Krakowski) und den Anforderungen der Sender-Verantwortlichen, allen voran Jack Donaghy (Alec Baldwin). Der zwingt ihr gleich in der ersten Folge einen neuen exzentrischen Star auf: Tracy Jordan (Tracy Morgan).



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30 Rock bei Netflix lohnt sich auch 20 Jahre nach dem Start noch

Euch erwartet also einerseits eine Workplace-Sitcom und andererseits eine Mediensatire. Unpassendes Product Placement, Firmenübernahmen und Quotendruck sind einige der wiederkehrenden Themen von 30 Rock. Die Serie ist in einer absurden Realität angesiedelt, in der jede Figur, egal wie klein ihr Auftritt ist, für Lacher sorgt. Das reicht vom dubiosen Arzt Dr. Leo Spaceman (Chris Parnell) bis hin zum letzten Habsburg-Prinzen Gerhardt Messerschmit Rammstein Von Hap (Paul Reubens), der dank der Inzucht gleichzeitig wie ein 130-Jähriger und ein Schuljunge aussieht.

30 Rock zielt deshalb selten auf einen herzigen Moment ab, eine Moral von der Geschichte oder die Entwicklung von Character-Arcs. In Sachen schierer Unterhaltsungswut und Tempo ist die Serie höchstens mit Arrested Development und den goldenen Simpsons-Jahren vergleichbar. Gleichzeitig hält sich der Zynismus in Grenzen, da man – egal ob Jenna ihren unaussprechlichen Indie-Film The Rural Juror bewirbt oder Steve Buscemi undercover an einer Schule ermittelt – die Liebe zum Unterhaltungsgeschäft und seinen verlorenen Seelen spürt.

Wenn euch das noch nicht überzeugt, dann helfen vielleicht die vielen, vielen, vielen Gastauftritte, die ein überraschend breites Spektrum abdecken. Tennislegende John McEnroe und Astronaut Buzz Aldrin (!) finden ebenso ein Plätzchen wie der spätere GOT-Star Peter Dinklage, ganz zu schweigen von den üblichen Verdächtigen wie Tom Hanks, Octavia Spencer, Emma Stone, Jennifer Aniston, Matt Damon und Carrie Fisher.

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30 Rock lief zwischen 2006 und 2013, durchlebte diverse NBC-Krisen und die Wandlung des TV-Geschäfts. Ergebnis sind sieben Staffeln, die erst gegen Ende etwas Esprit einbüßen. 20 Jahre nach dem Start hat sich das Geschäft, von dem Tina Fey und Robert Carlock erzählen, fundamental gewandelt. Aber sonderbare Stars und schlechte Showbiz-Ideen sind glücklicherweise zeitlos. Deswegen ist es nie zu spät, ins Rockefeller Plaza zu ziehen.

Laut Angaben in der Netflix-App kommt 30 Rock am Freitag, dem 1. Mai in den Katalog von Netflix.