Bei Netflix streamt jetzt einer meiner absoluten Lieblingsfilme: Er lässt mich seit 25 Jahren nicht los

Einer meiner Lieblingsfilme feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Jetzt könnt ihr das visuelle Meisterwerk neu bei Netflix im Streaming-Abo selbst erleben.

Dieser Film ist wie eine wilde Fahrt durch die Nacht von Paris und lässt euch mit berauschenden Bildern und einem unvergesslichen Soundtrack atemlos zurück. Dieses Jahr feiert er seinen 25. Geburtstag. Passenderweise nimmt Netflix das Meisterwerk jetzt neu im Streaming-Abo auf, wo sich zur Feier die perfekte Gelegenheit bietet, diesem ideenreichen Fiebertraum noch einmal einen Besuch abzustatten.

Denn Moulin Rouge ist nicht nur eines der besten Filmmusicals aller Zeiten, sondern auch ein Filmerlebnis, das bis heute nichts an seinem visuellen Einfallsreichtum und seiner Emotionalität verloren hat. Vorhang auf für eine maßlos übertriebene Liebesgeschichte entgegen jeder Wahrscheinlichkeit.

Moulin Rouge bei Netflix: Auch nach 25 Jahren noch eines der besten Filmmusicals aller Zeiten

Paris um die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert: Einen mittellosen britischen Schriftsteller zieht es in das Künstler:innenviertel Montmatre, wo er die Revolution und die Ideale der Bohème live miterleben will. Eines davon ist die Liebe, von der Christian (Ewan McGregor) über alle Maßen überzeugt ist – obwohl er sie selbst noch nie erlebt hat. Doch das soll nicht lange so bleiben. Er soll das Theaterstück Spectecular Spectecular für eine Gruppe Künstler schreiben und die Kurtisane des berühmt-berüchtigten Etablissements Moulin Rouge davon überzeugen, sie finanziell zu unterstützen.

Als er im Moulin Rouge auf Satine (Nicole Kidman) trifft, hält diese ihn jedoch für den wohlhabenden Duke (Richard Roxburgh), dem sie schöne Augen machen soll, um das Varieté vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Aus dem Missverständnis erwächst Liebe, die jedoch von Beginn an unter einem schlechten Stern steht. Denn nicht nur macht Satines Gesundheit vermehrt Sorgen. Auch will der Duke Satine für sich – und um das Moulin Rouge zu retten, muss die Kurtisane tun, was getan werden muss.

Mit Moulin Rouge hat Baz Luhrmann den dritten Film seiner Red Curtain-Trilogie in die Kinos entlassen, die mit Strictly Ballroom im Jahr 1992 begann und mit William Shakespeares Romeo + Julia 1996 fortgesetzt wurde. Die Krönung kam schließlich 2001 mit Moulin Rouge, der mit einem Einspielergebnis von rund 185 Millionen US-Dollar nicht nur zum Kassenschlager wurde, sondern in den Jahren darauf echten Kultstatus erlangt hat.

Das liegt vor allem an Luhrmanns unverkennbarem Stil, der euch über 127 Minuten die volle Breitseite von allem verpasst, was man sich nur vorstellen kann: Aus sinnlichen Nahaufnahmen und bühnenhaften Totalen, wilden Kamerafahrten, Überblendungen und wahnwitzigen Filmeffekten, kreiert das Jukebox-Musical mit seinem samtigen Farbschema aus dem Rot der Leidenschaft und dem Blau des Mondlichts allein eine visuelle Explosion, bei der es einfach nicht gelingen will, den Blick abzuwenden.

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Moulin Rouge ist ein visueller Rausch, der mit seinem Soundtrack bis heute unvergesslich bleibt

Ebenso wie Christian als hoffnungsloser Romantiker an die unbändige Kraft der Liebe glaubt, sind auch dem Film keine logischen und physikalischen Grenzen gesetzt. Hier werden die wildesten Choreographien aufs Parkett geschmettert, Luxussuiten in Elephantenform erklommen und ein Theaterstück auf die Beine gestellt, das so offensichtlich die Handlung des Films spiegelt, dass man sich ab Sekunde 1 fragen muss, wie der Duke die wahren Hintergründe um Christian und Satine nicht direkt durchschauen kann.

Doch hier geht es nicht um Logik, hier geht es ums Erleben und ums Fühlen, als wäre man selbst mitten im Moulin Rouge gelandet: Wenn Ewan McGregor mit seinem strahlendsten Hundewelpen-Lächeln und samtig weicher Stimme die Klänge von Elton Johns Your Song anstimmt oder mit einer erhaben-abgebrühten Nicole Kidman gemeinsam den Originalsong Come What May im Duett performt, steht die blanke Emotion im Vordergrund, die mich jedes Mal bis ins Mark erreicht.

Eine Szene, die für mich jedoch alles in den Schatten stellt, ist das Elephant Love Medley, in das Songs wie Up Where We Belong von Jennifer Wanes und Joe Cocker oder Heroes von David Bowie mit einfließen und in der Filmgeschichte zum Inbegriff einer Jukebox-Musical-Nummer wurde. Der Song ist für mich bis heute eines der besten Duette aller Zeiten und bringt Christian und Satine über nur wenige Minuten dazu, an die Hoffnung entgegen aller Hindernisse zu glauben.

Was ich damit sagen will: Diesen Film muss man einfach gesehen haben, auch nach 25 Jahren noch. Für das visuelle Erlebnis, für die wahnsinnig übertriebene Liebesgeschichte, die auf den Dächern von Paris zum Träumen einlädt – und für einen Soundtrack für die Ewigkeit. Macht das am besten jetzt sofort bei Netflix, wo der Film seit dem 25. Juni 2026 im Streaming-Abo bereit steht.