Bei Netflix streamt jetzt erstmals die Rekord-Serie, die eine 765-Millionen-Reihe fortsetzt: Ihr könnt sie an nur einem Nachmittag schauen

Ab heute könnt ihr bei Netflix eine echte Serien-Überraschung schauen. Mit Ted erwartet euch eine derbe-bissige, aber auch herzerwärmende Feeld-Good-Sitcom.

Ein Mann, sein sprechender Teddy und viel derber Humor: Mit Ted erschuf Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane im Jahr 2012 eine Kult-Komödie, die 2015 mit Ted 2 fortgesetzt wurde. Über 765 Millionen Dollar spielten beide Filme an den Kinokassen ein, wie Box Office Mojo aufführt.

Fast neun Jahre später meldeten sich die Thunder Buddies zurück. Allerdings nicht mit Ted 3, sondern der Prequel-Serie Ted, die 2024 in den USA an den Start ging. Diese erzählt die Vorgeschichte des späteren Sex- und Drogen-süchtigen Teddybären mit reichlich R-Rated-Humor, 90er-Nostalgie und überraschend viel Herz. Ab heute könnt ihr alle 7 Folgen der ersten Staffel endlich auch bei Netflix streamen.

Ab heute bei Netflix: Die Ted-Serie entführt als derbe Familien-Sitcom in die 90er Jahre

Die Handlung von Ted springt zurück ins Jahr 1993 und wird als schrille Familien-Sitcom präsentiert. Im episodischen Format folgen wir den unterschiedlichen und immer chaotischen Alltagserlebnissen der Familie Bennett aus Framingham, Massachusetts. Dazu zählt auch ein vor acht Jahren durch einen Sternenschnuppen-Wunsch zum Leben erweckter Plüschbär namens Ted.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ted schauen:

Ted - S01 Trailer (English) HD

Der Haussegen der Bennetts hängt ständig schief. Besonders der cholerische und latent rassistische Papa Matty (Scott Grimes) und die politisch liberale Cousine Blaire (Giorgia Whigham) kriegen sich täglich in die Haare, während Mama Susan (Alanna Ubach) mit ihrem verzerrten Gesichtsausdruck naiv in die Gegend starrt.

Und mittendrin im Chaos (und nicht selten schuld daran) sind John (Max Burkholder als junger Mark Wahlberg) und Ted, die gemeinsam auf die Highschool gehen, erstmals Marihuana für sich entdecken und jede Menge Flausen im Kopf haben.

Zugegeben: Meine Erinnerungen an die Ted-Filme sind mit den Jahren fast gänzlich verblasst. Entsprechend gering waren meine Erwartungen an das Prequel, dem ich als Fan von Seth MacFarlanes Serien Family Guy, American Dad und The Orville eine Chance geben wollte. Es brauchte nur wenige Minuten, bis ich schon Bauchschmerzen vor Lachen hatte.

Überraschung! Die Ted-Serie ist wirklich witzig

Die größte Überraschung: Ted hat nichts von seinem derbe-bissigen Humor eingebüßt, was gerade in der heutigen Masse an zahmen Comedy-Serien erfrischend ist. Stellt euch einfach eine Live-Action-Verfilmung von Family Guy vor (sogar die musikalische Untermalung ist gleich) und ihr habt einen Eindruck des in alle Richtungen schießenden Klamauk-Feuerwerks von Ted.

Die fantastische Dynamik zwischen dem Teenager und seinem CGI-Teddy ist das Highlight der Serie. So wird es manchmal völlig schräg, wenn Ted und John Pläne schmieden, um Pornos in der Videothek auszuleihen. Oder unerwartet emotional, wenn sie nach einem Telefonstreich plötzlich Vatergefühle für ihren verhassten Schulpeiniger entwickeln.



Ted und John verlieren sich regelmäßig (und oft zugedröhnt) in ihrer eskalierenden Fantasie und schaukeln sich gegenseitig mit kreativen Gehirnfürzen hoch. Nicht selten driften simple Gespräche in unerwartet bizarre Richtungen ab, wenn das Duo zum Beispiel auf dem Schulflur plötzlich über sexistische Neigungen beim Kannibalismus philosophiert.

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Als Serie aus dem Jahr 2024 blickt Ted mit moderner Sensibilität auf das 90er-Setting und bricht äußerst witzig mit Klischees. Ein Beispiel: Ted begleitet Johns Cousine zu einer Privateinladung ihres Englischprofessors. Der Bär ist überzeugt, dass ihr der Lehrer eigentlich nur an die Wäsche will. Zu seiner und unserer Überraschung ist aber etwas ganz anderes der Fall: Plötzlich steht der Prof im Bärenkostüm vor Ted und will ihn verführen.

Alles in allem ist Ted eine überraschend witzige und herzerwärmende Feel-Good-Comedy mit überzeugenden Figuren, denen ich auch Hunderte Folgen lang zuschauen könnte.

Die stehen leider nicht in Aussicht, aber dafür lief in den USA im März 2026 bereits eine 2. Staffel beim Streamingdienst Peacock, die mit 1,2 Milliarden geschauten Minuten sogar zur aktuell erfolgreichsten Comedy-Serie des Streamers avancierte. Ob Ted Staffel 2 ebenfalls ihren Weg ins Netflix-Programm finden wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Welche Serienneustarts ihr neben Ted diesen Mai im Stream entdecken könnt, stellen wir euch im Podcast vor.

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht. Zum Release bei Netflix haben wir ihn für euch angepasst und aktualisiert.