Bei Netflix und (!) Amazon: Fantastischer Fantasy-Film, der einen legendären Klassiker wieder aufleben lässt

Dieser weihnachtliche Familienspaß bringt einen echten Klassiker in neuer Gestalt zurück: In Wonka erleben wir den urigen Schokofabrikanten von einer völlig neuen Seite.

Alter Schokoladenmogul in neuer Gestalt: Das erwartet euch im schwungvollen Musical Wonka, das die Geschichte von Charlie und die Schokoladenfabrik noch einmal völlig neu auf die große Leinwand gebracht hat. Winterliche Kulisse und jede Menge Naschkram sorgen für den perfekten Feiertags-Watch für die ganze Familie – ab jetzt auf Netflix und Amazon Prime.

Timothée Chalamet bringt den Schokoladentraum Wonka auf Amazon und Netflix

Von einer Schokoladenfabrik ist hier noch keine Spur: Stattdessen lernen wir einen jungen Willy Wonka (Timothée Chalamet) kennen, der von einer siebenjährigen Weltreise in ferne Länder zurückkehrt und allerhand exotische Süßigkeiten im Gepäck hat. Der optimistische Wonka will seine Entdeckungen mit der Welt teilen, trifft jedoch bald auf die harte Realität: Ein fieses Schokoladenkartell aus drei Geschäftsmännern fürchtet die neue Konkurrenz und macht ihm bald das Leben schwer.

Um all sein Startbudget gebracht bleibt Wonka nichts anderes übrig, als die Schulden im Waschsalon seiner Vermieterin abzustottern, wo er auf viele skurrile Persönlichkeiten trifft: darunter auch das Waisenmädchen Noodle (Calah Lane). Das ungleiche Paar freundet sich an und setzt alles daran, Wonkas Zauberschokolade an den Markt zu bringen. Dafür müssen nicht nur der Waschsalon sabotiert, sondern auch Giraffen gemolken und schurkische Schokoladenverkäufer überführt werden.

Untermalt und zusammengehalten wird das Ganze von Gesangs- und Tanzeinlagen, die die süße Geschichte in ein echtes Wintermärchen verwandeln. Wie auch schon der Vorgänger Charlie und die Schokoladenfabrik (2005) setzt der Film auf Musical-Nummern, die definitiv im Ohr bleiben – vor allem die Umpa Lumpa-Melodie wird euch garantiert eine Weile begleiten (ob ihr wollt oder nicht).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Wintermärchen auf Netflix und Amazon Prime – mit einem Haken

Alles könnte perfekt sein. Nicht nur Timothée Chalamet, den man vor allem aus eher schweigsamen Rollen in Dune oder Like a Complete Unknown kennt, kann aufdrehen und hat sichtlich Spaß an der unbeschwerten Rolle. Auch der ehemalige Hollywood-Herzensbrecher Hugh Grant legt mit seiner Einlage als oranger Umpa Lumpa einen absolut ikonischen Auftritt hin.

Der einzige Haken an dem bunten und herzigen Winter-Spaß ist ganz klar die deutsche Übersetzung der Musical-Nummern. Da der Film auf Familien und Kinder ausgerichtet ist, mussten die englischen Nummern übersetzt werden, und dafür war offensichtlich nicht viel Zeit: Die Texte sitzen teils etwas windschief, die Vertonung hat Luft nach oben. Wer nicht schon Musical-Fan ist, wird seine Leidenschaft mit diesem Film vermutlich auch nicht mehr entdecken.

Ein Klassiker für die neue Generation

Wonka ist das perfekte Weihnachtsprogramm für die ganze Familie: ältere Zuschauer:innen werden sich nostalgisch an die Vorgängerfilme erinnern und finden hier eine würdige Vorgeschichte – die jüngeren lernen einen verträumten und optimistischen Willy Wonka kennen, der mit einzigartigen Talenten und Fantasie gegen Kapitalismus und Raffgier kämpft. Eine Message, die nicht nur zu Weihnachten ans Herz geht: Aber die Schokoladen-Nikoläuse schmecken nach dem Watch mit Sicherheit noch besser als vorher.

Streamen könnt ihr den Spaß ab jetzt auf Netflix und Amazon Prime im Abo.

