Bei Netflix verstecken sich alle 8 Staffeln einer grandiosen Kultserie aus den 2000ern und ihr habt es nicht gewusst

Gehstock, Reibeisensynchronstimme und ein Zynismus, der es in sich hat: Diese Serie wurde in den 2000ern zum Phänomen unter den Arztserien. Alle Staffeln gibt es bei Netflix im Streaming-Abo.

Für Schauspieler Hugh Laurie ist es seine Paraderolle: der zynische Dr. House. Die Idee von David Shore startete 2006 im deutschen Fernsehen und hielt sich mit Erfolg bis zum Staffelfinale 2012. Vertrackte Krankheitsfälle, Sarkasmus und schwarzer Humor, der trotzdem Raum fürs Menschliche lässt. Und daneben, ganz nebenbei, in der realen Medizin Leben gerettet hat.

Streaming-Tipp bei Netflix: Darum geht’s in Dr. House

Dr. House (Hugh Laurie) ist Arzt am Princeton-Plainsboro Teaching Hospital. Jedoch ist er ganz gewiss kein "Engel in Weiß": Zum einen, weil er sich weigert, den obligatorischen Kittel zu tragen, zum anderen, weil seine zynische Art sämtlichen Regeln des Anstands und guten Tones zuwiderläuft.

Sein verletztes Bein hat zudem zu einer Schmerzmittelsucht geführt. Der einzige Grund, warum seine Vorgesetzte, Dr. Cuddy (Lisa Edelstein), ihn noch nicht für seine scharfe Zunge gefeuert hat, ist folgender: House ist ein Genie auf seinem Gebiet der diagnostischen Medizin.

Gemeinsam mit seinem Team (u.a. Robert Sean Leonard aus Der Club der Toten Dichter) ermittelt er nach der richtigen Diagnose lebensbedrohlich erkrankter Patient:innen, um diese zu retten. Dabei schlägt er nur allzu gern unkonventionelle Wege ein und missachtet regelmäßig die Vorschriften, was immer wieder zu Auseinandersetzungen mit anderen Ärzt:innen und Dr. Cuddy führt.

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Nix für Hypochonder! Diese Arztserie bei Netflix behandelt hervorragend recherchierte Fälle

Wem die Parallele zwischen den Namen House und Holmes schon aufgefallen ist, darf sich bestätigt fühlen. House ermittelt ähnlich wie der britische Meisterdetektiv und ist genauso unkonventionell und kaltblütig. Seine eher menschenfeindliche Art ist, was uns Zuschauende manchmal zum Schmunzeln bringt, dann jedoch auch wieder die Sprache verschlägt. Will man da Patient:in sein? Für die physische Gesundheit schon, immerhin wurde House von Netflix ins Genre "Leidende Genies" gestuft. Doch wer sein Behandlungszimmer verlässt, ist reif für die Therapie.

Diese bissige Arztserie bei Netflix begeisterte jahrelang die Fans

in einem realen Fall zurgeführt haben.

Auch wenn man dem leitenden Arzt der Serie gerne mal eine kleben würde, hat er längst unsere Herzen erobert. Wer hypochondrisch veranlagt ist, sollte bei den Diagnosen vielleicht eher weghören oder sich erst einmal mit einer Episode pro Tag begnügen. An den fetzigen Sprüchen dürfen wir uns dafür umso mehr erfreuen.

Alle acht Staffeln von Dr. House könnt ihr bei Netflix streamen.