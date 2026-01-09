Bei Netflix versteckt sich ein außergewöhnlicher Fantasy-Geheimtipp eines absoluten Kult-Regisseurs

Bei Netflix lauert ein schauriges kleines Filmchen, das vom Regisseur eines legendären Vertreters des Fantasy-Genres inszeniert wurde. Nur leider werden er und auch sein neues Werk gern vergessen.

Düster, aber verspielt. Festlich, aber gruselig. Schön gemein, aber irgendwo auch romantisch und liebenswert. Musikalisch und stilistisch prägend für einige Generationen. Halloween-Liebling und Weihnachtsklassiker. Für Fantasyfreund:innen ist Tim Burtons Nightmare Before Christmas ein nostalgischer Meilenstein. Dabei hatte da noch jemand anderes seine Finger im Spiel, der ständig vergessen wird.

Das Powerhouse der Stop-Motion-Animation und Grusel-Fantasy wurde nämlich gar nicht von Burton inszeniert, sondern von Henry Selick. Und der zeigte vor einigen Jahren in seinem ebenfalls animierten Netflix-Film Wendell & Wild, dass er es noch ganz schön drauf hat. Schade, dass das so gnadenlos übersehen wurde.

In der Fantasy-Perle Wendell & Wild versuchen zwei Dämonen, der Hölle zu entkommen

Wendell und Wild (Keegan-Michael Key und Jordan Peele) sind Brüder. Sie arbeiten viel zu hart für ihren Boss. Ihr Arbeitsplatz ist übrigens gleichzeitig ihr Boss. Sie verteilen höllisches Haarwuchsmittel auf dem gigantischen Kopf ihres Vaters, tagein, tagaus. Oh, und ihr Vater ist ein mächtiger Dämon – die zwei nur kleine Lichter in der Hölle.

Mit der Gesamtsituation unzufrieden, suchen Wendell und Wild nach einer Möglichkeit, diesem Teufelskreis zu entfliehen. In der Welt der Sterblichen kämpft die Teenagerin Kat (Lyric Ross) mit ihren eigenen Dämonen. Sie fühlt sich schuldig für den tragischen Tod ihrer Eltern und macht ihrem Frust durch Rebellion Luft. Besonders gegen die verstaubten Nonnen an ihrer neuen Schule.

Doch eines Tages erscheint ein geheimnisvolles Mal auf Kats Hand, das Wendell und Wild auf den Plan ruft. Sie setzten sich über ihre Träume mit dem Mädchen in Verbindung und versprechen ihr das Blaue vom Himmel, sofern sie die beiden heraufbeschwört. Genauer gesagt versprechen sie, ihre Eltern wiederzubeleben. Kat stimmt einem Bündnis zu – und tritt damit eine katastrophale Kettenreaktion los.

Wendell & Wild bei Netflix ist ein atmosphärisches Brett voller genialer Bilder und Ideen

Henry Selick und sein talentiertes Team lieferten mit Wendell & Wild ein ganz neues, ganz anderes und doch stilistisch wieder einmal umwerfendes Gothic-Märchen vom Feinsten ab. Die Bilder reichen von skurril bis grotesk, sind aber immer kreativ und nutzen das Stop-Motion-Medium perfekt aus. Dämonen, Tod und Teufel sahen schon lange nicht mehr so cool und bizarr aus.

Gleichzeitig weiß der Film, klassische Themen und den schon aus Nightmare Before Christmas bekannten, manchmal naiven Charme mit neuen Ansätzen zu verweben und mit der Zeit zu gehen. Die menschlichen Figuren sind divers und vielschichtig, Wendell und Wild unterhaltsam abgedreht und der Humor typisch für Key und Peele.

Kurz gesagt: Selick hat es mal wieder geschafft. Wendell & Wild ist bis zum Rand gefüllt mit wunderbaren Fantasy-Zutaten und pikant gewürzt mit herrlicher Atmosphäre, verdrehten Charakteren, Mystery- und Horrorelementen. Wer das bislang verpasst hat, kann den Film jetzt bei Netflix nachholen.

