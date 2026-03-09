Bei Netflix versteckt sich eine hervorragende Actionserie, die ihr bisher übersehen habt – die 7 Folgen vergehen wie im Flug

Krachende Action bei Netflix? Kein Problem. Wir haben genau den richtigen Streaming-Tipp für euch. Lasst uns

Who is Erin Carter? Der Titel stellt genau die Frage, die bereits nach der Hälfte der ersten Folge in unseren Köpfen auftaucht. Sieben Folgen lang liefert Netflix eine gelungene Mischung aus Action und Krimi-Spannung, in der wir mit der Hauptfigur mitfiebern und uns gleichzeitig immer wieder fragen, wer diese Person eigentlich ist, die wir unbedingt gewinnen sehen wollen.

Darum geht's in Who is Erin Carter? bei Netflix

Erin Carter (Evin Ahmad) lebt mit ihrem Ehemann Jordi (Sean Teale) und ihrer Tochter Harper (Indica Watson) in Barcelona, wo sie an der Schule ihrer Tochter als Lehrerin arbeitet. Ein Leben in Idylle unter der spanischen Sonne, das nur hin und wieder durch die anstrengende Nachbarin gestört wird. Bis Erin und Harper plötzlich Zeuginnen eines Überfalls im Supermarkt werden. Erin tut alles, um ihre Tochter zu beschützen, und tötet dabei einen der Übeltäter. Seine Partnerin flieht.

Doch was für alle anderen nach einer tapferen Tat in Notwehr aussieht, stellt Erin vor ein ganz persönliches Dilemma. Denn die geflohene Täterin hat Erin aus alten Zeiten in London erkannt und stellt ihr nach. Von nun an muss Erin alles daran tun, um ihr hart erkämpftes Postkartenleben zu beschützen. Und gleichzeitig ihre frühere Identität vor Tochter, Ehemann und Kolleg:innen geheim zu halten.

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Who is Erin Carter? bei Netflix bietet eine gelungene Mischung aus Action und Rätselspaß

Der Kontrast der freundlichen Aushilfslehrerin zur schlagkräftigen Gesetzlosen macht Spaß, anders lässt es sich nicht beschreiben: Zuschauenden ist es eine wahre Genugtuung, wenn alle, die Erin unterschätzen, sich eines Besseren belehrt sehen. Dadurch verliert sie als Hauptfigur auch nie unser Vertrauen. Und das, obwohl wir uns die meiste Zeit selbst nicht sicher sind, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben. Eine Glanzleistung der Serienschöpfer:innen.

Die Verfolgungsjagden in den Episoden sind dabei hochwertig: Ein besonderes Augenmerk sollte hierbei auf die Autofluchtszene in Episode 5 gelegt werden, die Tom Cruise neidisch machen könnte. Auch die Stunts sind hervorragend mit der Kamera gefilmt und lassen uns regelmäßig zusammenzucken.

Who is Erin Carter? bei Netflix bietet sieben Folgen lang Mission: Impossible-Ersatz

Sieben Episoden à 45 Minuten. Da kann man sich wirklich nicht beklagen. Gemeinsam mit Erin fiebern wir mit, ob es ihr gelingt, ihre Identität geheim zu halten – und wollen sie dabei unbedingt selbst erfahren!

Alle sieben Folgen von Who is Erin Carter? könnt ihr bei Netflix streamen.