Bei Netflix versteckt sich eine meisterhafte Buchverfilmung mit 8 Oscar-Nominierungen und ihr habt es nicht gewusst

Besonderer Streaming-Tipp bei Netflix: Anthony Hopkins und Emma Thompson stellen in diesem starken Drama ihr ganzes schauspielerisches Können unter Beweis.

Was vom Tage übrig blieb von Kazuo Ishiguro gilt als einer der bedeutendsten britischen Romane. 1993 nahm sich Regisseur James Ivory des Stoffs an und schuf mithilfe von namhaften Schauspieler:innen einen Klassiker, der das berühmte englische Motto "Keep calm and carry on" kritisch hinterfragen lässt. Ihr könnt die meisterhafte Buchverfilmung noch bis Ende April bei Netflix streamen.

Darum geht's in Was vom Tage übrig blieb bei Netflix

In Darlington Hall läuft alles wie am Schnürchen: Das Besteck ist poliert, die Kronleuchter sind abgestaubt, das Essen wird pünktlich zur vollen Stunde serviert. Der reibungslose Ablauf ist dem gewissenhaften Butler Mr. Stevens (Anthony Hopkins) zu verdanken. Dem Blick seiner aufmerksamen Augen entgeht nichts – sollte man jedenfalls meinen.

Dass die Haushälterin Miss Kenton (Emma Thompson) jedoch Gefühle für ihn hegt, fällt zunächst nur den Zuschauer:innen auf. Und auch die Nazisympathien seines Arbeitgebers Lord Darlington scheinen dem sonst sehr aufmerksamen Stevens glatt zu entgehen. Entweder ist dieser Butler auffällig naiv oder erschreckend gefühlskalt ... oder am Ende vielleicht sogar keins von beidem?

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Diese Buchverfilmung bei Netflix war für acht Oscars nominiert

Und das zurecht: Emma Thompson und Anthony Hopkins beweisen hier durch subtiles und nuancenreiches Spiel ihr ganzes Können – und zwar schon wieder: Die beiden standen bereits in dem ein Jahr zuvor erschienenen Wiedersehen in Howards End vor der Kamera, ebenfalls unter der Regie von James Ivory. Ein Rezept, das sich bewährt hat. Für ihre Rolle erhielt Emma Thompson damals einen Oscar, die Nominierungen für Was vom Tage übrig blieb folgten auf dem Fuß.

Wie alles, was bei den Academy Awards auftrumpft, dient auch dieser Film nicht zur Berieselung nach einem langen Arbeitstag, sondern wirft bei uns Zuschauenden viele Fragen auf. Stevens’ konsequente Ungerührtheit übersteigt die Diskretion der Dienerschaft und garantiert (zu spät) für ein nagendes Gefühl der Reue. Sowohl politisch als auch privat steht die Frage im Raum: Kann man überhaupt neutral bleiben? Was ist der Preis fürs Nichthandeln? Folgt Stevens einem strengen Kodex als Butler oder ist er in Wahrheit einfach nur ein Feigling?

Was vom Tage übrig blieb könnt ihr noch bis zum 30. April bei Netflix streamen

James Ivory lässt uns durchweg mit einem nagenden Gefühl der Unruhe zurück. Etwas muss geschehen, doch die Hauptfigur weigert sich vehement, zu handeln – als wolle sie uns Zuschauer:innen reizen. Ein Film, der zum Denken anregt. Dabei begeistern zwei Darstellende uns auch Jahre später noch mit ihrer Leistung von 1993. Diese könnt ihr noch bis zum 30. April 2026 bei Netflix bewundern.