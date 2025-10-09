Bei Netflix versteckt sich eine Serie vom The Big Bang Theory-Schöpfer, die Tausend Mal besser ist

Für Lach-Muskelkater haben bereits berühmte Sitcoms wie The Big Bang Theory gesorgt. Mit The Kominsky Method hat Netflix jedoch ein wahres komödiantisches Meisterwerk vom selben Schöpfer im Programm.

Der Name Chuck Lorre dürfte mittlerweile als Schöpfer der Erfolgsserien Two and a Half Men und The Big Bang Theory vielen ein Begriff sein. Auf Netflix lässt sich eine weitere Serie des Sitcom-Schreibers mit Hollywood-Legende Michael Douglas in der Hauptrolle finden, die bedeutend mehr Tiefgang als die Vorgänger-Komödien hat. In The Kominsky Method nimmt Lorre nicht nur die Traumfabrik Hollywood aufs Korn. Die Serie verspricht weit mehr als “nur” zackigen Schlagabtausch und Biss.

Darum geht’s in The Kominsky Method bei Netflix

Sandy Kominsky (Michael Douglas) ist ein betagter Schauspieler in Los Angeles. Seine Erfolge vor der Kamera und auf der Bühne liegen lang zurück, weswegen er sich notgedrungen mit einer kleinen Schauspielschule über Wasser hält. Sandy hat allerdings mit mehr als nur seinen jungen, ambitionierten Schüler:innen und dem Wandel der Zeit zu kämpfen – als Schauspieler ist er nicht mehr gefragt. Das versichert ihm auch sein Agent und langjähriger Freund Norman Newlander (Alan Arkin).

Doch egal ob Sandy "versehentlich" seit drei Jahren dem Staat Gelder unterschlägt und ihm nun das Finanzamt im Nacken sitzt. Oder ob Norman seine drogenabhängige Tochter Phoebe (Lisa Edelstein) durch die achte Entziehungskur bringt. Die beiden Freunde stehen all diese Höhen und Tiefen im Herbst ihres Lebens gemeinsam durch.

Wer jetzt nur Demenz und Krebsdiagnosen in einer Serie über das Altern vermutet, liegt gänzlich falsch. Was zunächst nach Drama klingt, wird von Chuck Lorre mit einer gehörigen Prise Sarkasmus und Biss gewürzt. Alt werden ist nichts für Feiglinge! Und ohne Humor geht es nicht.

Für die Lebensweisheiten, die in den herrlichen Sticheleien von Sandy und Norman stecken, muss man nicht erst auf Falten warten. Die Kominsky-Methode ist eben nicht nur eine Schauspieltechnik, sondern ein Handbuch fürs Leben, das sich früh aufzuschlagen – beziehungsweise bei Netflix auf die Watchlist zu packen – lohnt.

Es ist ein Geniestreich, Hollywood-Legende Michael Douglas als Sandy zu besetzen

Die Ironie der Serie liegt vor allem in der Entscheidung, ausgerechnet Michael Douglas in der Rolle eines gescheiterten Schauspielers in eine klapprige Schauspielschule zu verbannen. Die Schauspielikone, die aus Film-Klassikern wie Wall Street und Der Rosenkrieg bekannt ist, kann wahrlich auf eine hübsche Karriere zurückblicken.

Doch was es bedeutet, sich in der Branche durchzukämpfen, weiß der Hollywood-Star trotzdem: Jahrelang stand er im Schatten seines Vaters Kirk Douglas und musste sich gegen dessen Erfolg behaupten. Zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen Alan Arkin, der ebenfalls den ein oder anderen Preis, darunter einen Oscar, auf dem Kaminsims aufzuweisen hatte, trumpfen die beiden Urgesteine des amerikanischen Kinos hier noch einmal richtig auf.

Chuck Lorre übertrumpft sich nach The Big Bang Theory selbst

Die Serie ist nicht ohne Grund 2019 in der Kategorie Beste Komödie oder Musical mit einem Golden Globe Award ausgezeichnet worden. Neben dem hervorragenden Schauspiel von Douglas und Arkin überraschen Größen wie Danny DeVito, Morgan Freeman und Elliott Gould mit Gastauftritten. Auch Kathleen Turner, die in Der Rosenkrieg die Gattin an Douglas’ Seite gespielt hat, kehrt hier als seine Ex-Frau zurück – eine schöne Hommage an die vergangene Zusammenarbeit.

Letzten Endes erzählt The Kominsky Method von einer innigen Freundschaft, die ein ganzes Leben währt – etwas, das viel erstrebenswerter ist als aller Ruhm und der Glamour Hollywoods. Und genau hier hebt sich die Serie auch deutlich von Chuck Lorres Two and a Half Men und The Big Bang Theory ab, die bedeutend oberflächlichere und durchaus klischeebeladene Sitcoms sind.

Während Lorres Vorgänger-Serien auch mit ihren zackigen Pointen und schrulligen Charakteren Millionen Fans begeisterten, verspricht The Kominsky Method zusätzlich noch Tiefgang. Aus Sitcom-Snack wird ein Drei-Staffel-Menü.

The Kominsky Method Staffel 1,2 und 3 können alle bei Netflix gestreamt werden.