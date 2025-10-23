Bei Netflix versteckt sich eine wundervolle Serie, die euren Herbstblues garantiert vertreibt: Es warten 25 Folgen und ein Abschlussfilm auf euch

Nichts hilft besser gegen die kalte, graue Jahreszeit als Musik und Tanz. Diese Serien-Perle bei Netflix füllt damit ganze zwei Staffeln, mit denen ihr euch perfekt für das Herbsttief wappnet.

Vorhang auf, wir sind in einem Musical! Eine Figur springt auf und singt sich den gesamten Herzschmerz von der Seele. Die einen lieben es, während andere vor Fremdscham am liebsten in den Sofakissen versinken. Mit Zoey’s Extraordinary Playlist wird das Thema Musical allerdings ironisch aufgegriffen, in gekonnte Choreografie verpackt und mit einer Prise Rührung und Herz serviert. Das wird sogar Musik-Muffel gefallen.

Darum geht’s in Zoey’s Extraordinary Playlist bei Netflix

Zoey Clarke (Jane Levy) ist Computerprogrammiererin bei SPRQ Point, einem aufstrebenden Technologieunternehmen. Die Arbeit fällt der hochintelligenten jungen Frau leicht, doch sozial ist sie mit Kolleg:innen und Nachbar:innen heillos überfordert und eckt oft an. Da ihr Vater (Peter Gallagher) an einer degenerativen Hirnkrankheit leidet, lässt sich auch Zoey im MRT durchchecken. Das geht jedoch gewaltig schief. Denn ab sofort hört sie die Wünsche, Sorgen und Leiden ihrer Mitmenschen in Form von Liedern, ob sie will oder nicht.

Nicht nur fangen wildfremde Passant:innen mitten auf der Straße an, zu tanzen und laut Help von den Beatles zu schmettern. Zoey hört sie alle, sämtliche "Herzenslieder", wie sie die Songs nennt, mit denen sich ihre Mitmenschen ihr unwissentlich anvertrauen. Die Singenden selbst kriegen ihre Einlagen nämlich nicht mit.

Während Zoey zu Beginn ihre neue Superkraft wieder loswerden will, begreift sie schließlich, dass sie ihren Mitmenschen mit dem neu gewonnenen Wissen helfen kann. Zum Beispiel ihrer neuen Chefin Joan (Lauren Graham aus Gilmore Girls), deren Selbstwertgefühl und Eheleben auf der Kippe steht. Dank eines unerwarteten Ständchens muss sie auch erfahren, dass ihr bester Freund Max (Skylar Astin aus Pitch Perfect) in sie verliebt ist. Besonders tränenreich wird es, wenn Zoey dank ihres Zustands wieder einen Draht zu ihrem schwerkranken Vater findet …

Die außergewöhnliche Feel-Good-Serie bietet Choreografien wie bei Taylor Swift

Diese stark gesungenen und getanzten Herzenslieder sind qualitativ hervorragend umgesetzt. Besonders wenn man bedenkt, dass es sich hier nicht um Spielfilme handelt, sondern um 25 volle Episoden einer Serie, die alle mit mitreißenden Showeinlagen gefüllt sein wollen. Die Darsteller:innen beeindrucken mit ihrem Gesangstalent, und besonders die Auftritte ganzer Ensemble im Flashmob-Stil laden zum Mittanzen vor dem Fernseher ein.

Mandy Moore, die schon bei der Choreografie von Taylor Swifts The Eras Tour mitwirkte, hat hier ganze Arbeit geleistet. Auch beim Mitsingen erwischt man sich, wenn I wanna dance with somebody und Here I go again dargeboten wird.

Das Ganze wird mit äußerst farbenfrohen Bildern inmitten des sonnigen San Franciscos garniert, die zu einer Pause vom nassen Herbstwetter in Deutschland einladen. Die Geschichte selbst verspricht neben Selbstironie auch Tiefgang und eine ordentliche Portion Tränen, besonders wenn es um den kranken Vater geht. Taschentücher sollten griffbereit stehen. Doch auch die traurigen Momente sind so herzlich und rührend erzählt, dass niemand deprimiert abschalten wird.

Auch bei Netflix: Zwei großartige Abenteuerfilme im Streaming-Abo

Vielleicht wäre der Herbstblues tatsächlich einfacher zu überstehen, wenn die Menschen öfter mitten auf der Straße tanzen und singen würden. Bis dahin begnügen wir uns mit Zoey’s Extraordinary Playlist. Zwei Staffeln mit insgesamt 25 40-Minütern sollten bis Dezember reichen. Da die Feel-Good-Serie leider nach Staffel 2 abgesetzt wurde, tröstet uns allerdings der Abschlussfilm Zoey’s Extraordinary Christmas durch den Winter, bis es wieder Frühling wird.

Die Staffeln 1 und 2 von Zoey’s Extraordinary Playlist und der Film Zoey’s Extraordinary Christmas könnt ihr bei Netflix streamen.