Beide neuen Star Trek-Serien sind abgesetzt – damit wiederholt sich ein trauriges Muster

Ein bitteres Muster zieht sich durch sechs Jahrzehnte voller Star Trek-Serien: Es werden neue Produktionen immer wieder abgesägt, bevor sie sich richtig beweisen können.

Stellt euch vor, Star Trek: Deep Space Nine oder Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert wären nach Staffel 2 eingestellt worden, lange, bevor sie Kultstatus erreichen konnten. Wir hätten einiges verpasst, denn die besten Star Trek-Serien sind dafür bekannt, eine Weile zu brauchen, bis sie richtig loslegen. Und trotzdem bekamen die neuesten Serien im Star Trek-Franchise kaum eine Chance, sich zu beweisen.

Die Rede ist von Star Trek: Prodigy und Star Trek: Starfleet Academy. Beide Produktionen wollten Neues erforschen – die Essenz von Star Trek. Sie richteten sich an ein jüngeres Publikum und erfuhren beide dasselbe bittere Schicksal.

Keine Chance für Star Trek: Prodigy und Starfleet Academy

Der Grund für Star Trek: Prodigys Absetzung macht einfach nur wütend: Ausgerechnet aus steuerlichen Gründen wurde die bereits abgedrehte 2. Staffel von Paramount nie ausgestrahlt. Am Ende sprang ausgerechnet der Streaming-Konkurrent Netflix für die Star Trek-Serie ein und veröffentlichte die 2. Staffel der Animationsserie, in der eine Gruppe aus Jugendlichen ein verlassenes Sternenflotten-Schiff entdeckt.

Ähnlich düster lief es für die brandneue Serie Star Trek: Starfleet Academy, die unerwartet mehrere alte Bekannte aus Star Trek: Deep Space Nine zurückbrachte – trotz angeblich guter Kritiken nahmen die Showrunner:innen in einem rührenden Brief Abschied von der neusten Star Trek-Serie, die nach Staffel 2 enden wird. Obwohl keine offiziellen Gründe genannt wurden, vermuten Quellen wie Variety finanzielle Gründe.

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Vor allem letztere Nachricht lässt sich mit Blick auf die Übernahme von Paramount durch Skydance und der geplanten Akquisition von Warner Bros. mit einem grundlegenden Umschwung im Star Trek-Franchise erklären. Inmitten dieser Pläne steht der umstrittene Star Trek-Hauptverantwortliche Alex Kurtzmann, der aktuell über die Zukunft des Franchises verhandelt.

Warum mussten die neuesten Star Trek-Produktionen scheitern?

Dass beide Serien mutmaßlich aus finanziellen Gründen abgesetzt wurden, ist kein Zufall. Betrachtet man die Laufzeit der Star Trek-Produktionen der letzten sechs Jahrzehnte, werden die Serien immer kürzer: Das zeichnet sich vor allem an der Anzahl der Episoden pro Staffel ab. Die Zeiten der episodischen Fernseh-Produktionen sind vorbei: Mittlerweile entscheiden oft schon die ersten Wochen nach Streaming-Release über die Zukunft der neuen Serien.

Star Trek: Prodigy - S02 Trailer (English) HD

Die Ansprache eines jüngeren Publikums, die von beiden Serien unternommen wurde, steht klar im Zeichen des Versuchs, das Star Trek-Fandom zu verjüngen und das Franchise attraktiver für neue Zielgruppen zu machen – böse Zungen könnten argumentieren, dass die Serien aus finanzieller Motivation entstanden und aus derselben auch wieder beendet wurden. Gleichzeitig hat sich das Franchise über die Jahrzehnte hinweg mehrfach neu erfunden und andere Ansätze gewagt.

Wie geht es weiter im Star Trek-Franchise?

Dass die Versuche, das Franchise mit neuen Geschichten wiederzubeleben, so früh aufgegeben werden, ist schlicht schade, wie auch Star Trek-Legende William Shatner bekräftigt. Man scheint den eigenen Serien nicht mehr genug zu vertrauen, um ihnen mehr Raum (und Zeit) zu geben, sich zu finden.

Zum ersten Mal seit Jahren befindet sich keine neue Star Trek-Serie in aktiver Produktion. Im Laufe der Skydance-Akquisition werden aktuell wohl neue Pläne für die Zukunft des Franchises geschmiedet – wohin diese führen werden, bleibt abzuwarten. Bis dahin könnt ihr eure Star Trek-Lieblingsserien – ob alt oder neu – im Abo auf Paramount+ streamen.