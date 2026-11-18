Filme mit wahren Begebenheiten treffen bei mir einen besonderen Nerv. Bei Apple TV habe ich nun einen neuen Film mit Mark Ruffalo entdeckt, der mir eine bislang unbekannte Geschichte erzählt hat.

Sich von Hollywood in fremde Welten wie Pandora oder Arrakis entführen zu lassen, gehört zu den großen Freuden des Kinos. Richtig emotional abgeholt werde ich aber von Filmen, die sich wahren Geschichten und Schicksalen widmen. Being Heumann hat mir emotional und unterhaltsam ein Stück Geschichte nähergebracht.

Streaming-Tipp bei Apple TV im Abo: Judy Heumanns Kampf für die Gleichberechtigung

Es ist das Jahr 1977 und Judy Heumann (Ruth Madeley) organisiert gemeinsam mit einer Gruppe Aktivist:innen eine Protestaktion rund um den Gesetzeszusatz 504. Öffentliche Gebäude müssen demnach auch abseits von Treppen zugänglich sein. Da ihre Aktion kaum Gehör findet, müssen sie kurzerhand improvisieren.

Ohne vorherige Planung besetzt die Gruppe ein Regierungsgebäude. Ihr Ziel ist es, erst Platz zu machen, sobald das entsprechende Gesetz unterzeichnet wurde. Der zuständige Politiker (Mark Ruffalo) weigert sich jedoch, auf ihre Punkte einzugehen, wodurch sich die Aktion deutlich länger zieht als ursprünglich erwartet.

In einer Rede zu Beginn des Films wird schnell klar, warum Judy so hartnäckig für die Gesetzesänderung kämpft. Erst ab der vierten Klasse durfte sie eine Schule besuchen, da der Schulleiter sie als "Brandgefahr" bezeichnete. Als sie im Anschluss ein Lehramtsstudium abschloss, wurde ihr in New York die Lehrerbefugnis verweigert. Ebenfalls wegen ihrer Behinderung. Nur durch ein Gerichtsurteil wurde sie zur ersten Lehrerin im Rollstuhl an einer New Yorker Schule.



Being Heumann bei Apple TV: Siân Heders neues Drama nach dem Oscar-Erfolg Coda

Being Heumann ist der neue Film der Regisseurin Sian Heder. Zuletzt brachte sie das Drama Coda heraus, das 2022 den Oscar als Bester Film gewann. Beide Dramen widmen sich körperlichen Einschränkungen und erzählen, wie Mitmenschen damit umgehen. Heder hat ein besonderes Gespür, Figuren in den Mittelpunkt zu rücken, die in anderen Filmen und Serien oft unterrepräsentiert sind.

Obwohl Judy Heumann auch nach dem Gesetzeszusatz noch vieles in der Politik bewirkt hat, widmet sich der Film allein der Hausbesetzung. Trockener Politik setzt uns der Film somit nicht aus. Dadurch, dass es um das Miteinander der Figuren geht, ist der Film sogar überraschend unterhaltsam und locker erzählt.

Als eine Art Gegenspieler sehen wir übrigens den Marvel-Star Mark Ruffalo. Sonderlich viel Screentime solltet ihr jedoch nicht erwarten. Er hat zwar gewohnt stark gespielte Momente, die sind aber sehr limitiert. Da er sich von dem Protest fernhält, tritt er nur allein auf. Eine wirkliche Dynamik entsteht in seinen Szenen daher nicht. Noch dazu finden die emotionalsten Momente und Ansprachen ohne ihn statt.

Für mich ist Being Heumann ein überraschendes Highlight geworden. Der Film erzählt emotional wie leichtfüßig von einer wahren Begebenheit, von der ich zuvor nichts gehört hatte. Er hat mich dazu gebracht, Selbstverständliches wieder mehr infragezustellen. Wenn ihr auch Lust auf einen unterhaltsamen Exkurs habt, der nicht belehrend ist, dann solltet ihr euch Being Heumann bei Apple TV nicht entgehen lassen.