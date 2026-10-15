Bekommt Lanterns eine 2. Staffel? Das sagen die Macher zur Fortsetzung der DC-Serie

Die Superheldenserie Lanterns kam gut an und lief erfolgreich. Aber wird es eine 2. Staffel geben? Worauf es jetzt ankommt und wann es entschieden wird, verriet jetzt ein hohes Tier der DC Studios.

Nach der überaus gelungenen 1. Staffel Lanterns stellen sich unzählige Fans jetzt natürlich die Frage: Kommt Staffel 2? Die Antwort ist kompliziert, aber stimmt uns hoffnungsvoll. Eine 2. Staffelbefindet sich nämlich bereits in Arbeit, auch wenn sie noch nicht sicher ist. Sie kommt nämlich nur unter einer Bedingung.

Kommt Lanterns Staffel 2? Das kommt drauf an

Alle acht Episoden der 1. Staffel Lanterns sind jetzt verfügbar und über Millionen von Bildschirmen geflimmert. Das Finale steht seit dem 5. Oktober bei HBO Max zum Streaming bereit. Seit Kurzem wissen wir auch schon, dass Staffel 2 zumindest in einer frühen Entwicklungsphase steckt.

Gegenüber Collider wurde der DC Studios-Co-Chef Peter Safran jetzt aber noch einmal konkreter. Er erklärt, dass im Writers' Room aktuell schon mit Hochdruck daran gearbeitet werde, die Story würdig und lohnenswert fortzusetzen. Genau darauf kommt es aber eben an:

Ob wir es schaffen, etwas hervorzubringen, was wie wir glauben ein würdiger Nachfolger zu einer beliebten und großartigen 1. Season sein kann: Das ist es, was entscheidet, ob es eine 2. Staffel geben wird oder nicht.

Auch auf die direkte Nachfrage, ob der entscheidende Faktor sei, dass es den Autor:innen gelingt, eine Story zu finden, die es wert ist, zu dem Stoff zurückzukehren, bestätigt Safran das Gesagte noch einmal mit einem eindeutigen "Ja". Das sei auch genau das, worauf er aktuell noch warte.

Ob nach dem Finale der 1. Lanterns-Staffel eine Chance auf ein Wiedersehen mit Hal Jordan (Kyle Chandler) besteht, wollte der DC-Chef nicht verraten.

Bis Ende des Jahres wissen wir, ob Lanterns Staffel 2 kommt

Collider hat Peter Safran bei der Clayface-Premiere auch danach gefragt, wann wir endlich eine definitive Antwort auf die Frage bekommen, ob Staffel 2 erscheint oder nicht. Die Reaktion war vielversprechend: Es soll noch vor dem Ende dieses Jahres soweit sein. Allzu lang müssen wir uns also zum Glück nicht mehr gedulden.