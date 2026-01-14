Beliebte Thriller-Serie kehrt bald zu Netflix zurück: Im ersten Trailer zu The Lincoln Lawyer Staffel 4 passiert eine Katastrophe nach der anderen

Die Thriller-Anwaltsserie The Lincoln Lawyer kehrt bald mit Staffel 4 auf Netflix zurück. Jetzt gibt es den ersten Trailer dazu, in dem Mickey Haller mächtig in der Klemme steckt.

Nächsten Monat geht es nach fast anderthalb Jahren Wartezeit mit der Netflix-Thriller-Serie The Lincoln Lawyer von Anwaltsserienguru David E. Kelley weiter. Und wer sich an das letzte Staffelfinale erinnert, wird schon ahnen: Starverteidiger Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) steckt diesmal selbst in der juristischen Patsche, nachdem man versucht, ihm ein Verbrechen anzuhängen. Das ist natürlich auch der Knackpunkt des brandneuen Trailers zur kommenden Season:

The Lincoln Lawyer - S04 Trailer (English) HD

Gutes Timing, denn eine andere Thriller-Serie ist aktuell ausgesprochen beliebt auf dem Streaming-Dienst – und Binger brauchen bekanntlich ständig Nachschub.

Der Anwalts-Thriller geht weiter: In Staffel 4 muss der Lincoln Lawyer seine Unschuld beweisen

Spoiler zum 3. Staffelfinale von The Lincoln Lawyer: Die bis dato letzte Episode der Netflix-Serie endete damit, dass man in Mickeys Kofferraum die Leiche des Betrügers Sam Scales (Christopher Thornton) fand. Staatsanwältin Dana Berg (Constance Zimmer) geht nun davon aus, dass er für den Mord verantwortlich ist und erhebt Anklage. Für Mickey beginnt damit der Prozess seines Lebens, bei dem er selbst auf der Anklagebank sitzt.

Showrunner Ted Humphrey erklärte gegenüber Tudum : "Als erfahrener Strafverteidiger ist Mickey natürlich schon gegen viele der härtesten Staatsanwälte in L.A. angetreten und als langjährige Staatsanwältin hat Maggie (Neve Campbell) mit ihnen zusammengearbeitet. 'Death Row' Dana Berg ist jemand, mit der sie beide eine Geschichte haben – und sie ist für keine:n von ihnen besonders positiv. Sie hat ihren Namen auf die harte Tour verdient, indem sie weder Gnade zulässt noch Gefangene macht. Sie ist eine echte Überzeugungstäterin, die die Fähigkeit und die Intelligenz hat, jede:n hinter Gitter zu bringen – und in dieser Staffel wendet sie diese Fähigkeiten auf Mickey an."

Unterstützung erhält Mickey natürlich wieder von seiner Exfrau Lorna Crane (Becki Newton), die ihm mit juristischem Beistand zur Seite steht. Auch gibt es in den neuen Folgen ein Wiedersehen mit Izzy Letts (Jazz Raycole), Privatermittler Cisco (Angus Sampson) und Mickeys Mentor David (Elliott Gould).

Wann geht die 4. Staffel von The Lincoln Lawyer bei Netflix online?

Die neuen Folgen von The Lincoln Lawyer feiern am 5. Februar 2025 Premiere. Streambar werden dann zehn neue Folgen, die alle gleichzeitig online gehen.

Und für weitere Top-Serien in diesem Jahr:

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.