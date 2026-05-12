Beliebter als Fallout und viel (!) härter: Walton Goggins spielt bei Amazon noch in einer anderen Hit-Serie mit

Mit Fallout wurde Walton Goggins erfolgreicher als je zuvor. Aber wusstet ihr, dass er noch bei einer anderen Serie mitmischt? Diese gehört zu den erfolgreichsten Amazon-Serien überhaupt.

Walton Goggins ist schon seit den 90ern als Schauspieler in Film und Fernsehen aktiv. Nicht selten hat er Schurken und zwielichtige Gestalten dargestellt, seltener war er in einer Hauptrolle zu sehen. In den letzten Jahren konnte Goggins sich jedoch immer mehr einen Namen unter den Hollywood-Stars machen und spätestens mit Fallout wurde er zum berühmten Weltstar.

Der vielbeschäftigte Schauspieler ist außerdem noch in einer Hitserie zu hören: Invincible. Bei der Moviepilot-Community ist diese mit einem Wertungsschnitt von 8 von 10 Punkten sogar knapp noch besser bewertet als Fallout.

In Invincible unterstützt Walton Goggins die Superwesen-Gemeinschaft der Erde

Seine Stimme verleiht Walton Goggins seiner Figur bereits seit der 1. Staffel. Zwar handelt es sich dabei nicht um einen Superhelden im Kostüm, doch die Rolle, die er bei der Verteidigung der Erde spielt, ist nicht zu unterschätzen. Als Cecil Stedman koordiniert Goggins die Verteidigungskräfte der Erde gegen Bedrohungen mit Superkräften oder aus anderen Welten.

Er unterstützt den Nachwuchshelden Invincible und leitet die Ermittlungen zu Omni-Mans Massaker an den Guardians of the Globe. Dabei handelt Stedman äußerst pragmatisch und ist moralisch flexibel - also die perfekte Rolle für einen Schauspieler wie Walton Goggins. Immerhin ist auch der Ghul in seiner Handlung eher pragmatisch als moralisch einwandfrei.

Beide Rollen haben außerdem gemeinsam, dass sie eine komplexe und lebensverändernde Entwicklung durchgemacht haben, die erst im Laufe der Serien enthüllt wird. Deutlich ist auf jeden Fall, dass Walton Goggins mit diesen beiden Einträgen in seiner Filmographie sicher noch mehr Erfolg bevorsteht.

Invincible ging dieses Jahr in die 4. Staffel und natürlich war auch Cecil Stedman wieder mit von der Partie und bleibt eine zentrale Figur. In dieser ist er weiterhin der Leiter der Global Defense Agency und ist bereit, auch mit extremen Mitteln die Erde gegen die verbliebenen Viltrumiten zu verteidigen. Nicht nur aufgrund seiner Verbissenheit ist auch seine Beziehung mit Invincible äußerst angespannt.

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Walton Goggins bleibt vielbeschäftigt - trotz der Hitserien Fallout und Invincible

Sowohl für Fallout als auch für Invincible werden weitere Staffeln erwartet. Und wenn die Erfolgsserien so weitergehen, dürfen wir auch noch mit weiteren Staffeln rechnen. Für Walton Goggins bedeutet das keinesfalls, dass er sich auf seinen Lorbeeren ausruht.

Derzeit sind mehrere Projekte mit Goggins in Arbeit, darunter der Actionfilm Painter, in dem er gemeinsam mit Prey-Star Amber Midthunder vor die Kamera tritt. Der Film soll 2027 erscheinen. Darüber hinaus sind derzeit laut IMDB zwei weitere Filme in Arbeit.

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Goggins scheint also keinesfalls kürzer treten zu wollen. Bei über 50 Filmen und über 25 Serien, die er in seiner Filmographie hat, ist das auch nicht verwunderlich. Der Schauspieler hat sich offensichtlich schon zu Beginn seiner Karriere mächtig ins Zeug gelegt und hat bisher nicht vor, auf die Bremse zu treten. Hoffen wir, dass er nicht irgendwann seine eigene Grenze überschreitet.