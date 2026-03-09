Beliebter Sci-Fi-Hit bekommt nach 4 Jahren Sendepause endlich ein Update: "Alle wollen es"

Nach 4 Jahren Sendepause haben die meisten Fans von The Orville wohl bereits die Hoffnung aufgegeben: Nun verkündet Seth MacFarlane einen wichtigen Meilenstein für Staffel 4 der Sci-Fi-Serie.

Bereits 2017 gingen wir das erste Mal mit dem Forschungsraumschiff Orville auf Reisen: In dem von Seth MacFarlane geschriebenen und gespielten Raumschiff Enterprise-Verschnitt The Orville erleben wir eine liebevolle, komödiantisch angehauchte Version unseres liebsten Sci-Fi-Franchises.

Nach ihrer 3. Staffel verschwand die Produktion jedoch sang- und klanglos von der Bildfläche – weder abgesetzt noch fortgeführt gab es vier Jahre lang kein Update zum Status der Serie. Nun schürt ihr Schöpfer überraschend Hoffnungen auf eine Fortsetzung.

Gute Neuigkeiten für Sci-Fi-Fans: Das Skript für die 4. Staffel The Orville ist geschrieben

Laut Comicbook verkündeten sowohl MacFarlane als auch Hauptdarsteller Scott Grimes kürzlich während der Pressetour zur 2. Staffel der riesigen Serien-Überraschung Ted, dass die Drehbücher für die 4. Staffel von The Orville bereits geschrieben seien. Grimes erklärt:

Das bedeutet jetzt noch nichts. Ich weiß, alle [Beteiligten] wollen es. Ich weiß, dass die Drehbücher fertig sind. Wir sind gespannt, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist zumindest etwas.

Bereits in einem vorherigen Interview hatte Grimes angegeben, dass er bereit sei, für eine neue Staffel “alles stehen und liegen zu lassen”. Das Problem liege wohl eher beim Macher Seth MacFarlane, wie dieser selbst zugibt:

Ich bin das Problem. Es ist nur eine Frage, in welchem Jahr ich die Gelegenheit ergreifen kann, bei all den anderen Projekten, die wir gerade am Laufen haben. Aber wenn es soweit ist, können wir sofort loslegen.

So viel wissen wir über The Orville Staffel 4

Offenbar wird die 4. Staffel wie ihre Vorgängerin 10 Episoden umfassen. Trekmovie gibt an, dass die meisten Darsteller:innen bereit seien, in die Serie zurückzukehren – mit Ausnahme von Adrianne Palicki, die die erste Offizierin Kelly Grayson verkörpert.

Wann Seth MacFarlane zwischen seinen Comedy-Serien Ted, Family Guy und American Dad zu der Fortsetzung kommt, bleibt reine Spekulation. Die Wartezeit könnt ihr auf Disney+ überbrücken: Hier findet ihr alle Staffeln The Orville im Streaming-Abo.